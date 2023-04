Un automovilista ingresó a contramano en el túnel de Libertador y atropelló a un delivery

Un automovilista que ingresó a contramano en el túnel de Avenida del Libertador chocó y atropelló a un motociclista que se encontraba trabajando como repartidor. El hecho ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana en el barrio porteño de Belgrano. Tras el impacto, el conductor de la moto sufrió heridas de gravedad y debió ser trasladado al Hospital Fernández.

Todo sucedió cuando el chofer del vehículo, un Volkswagen Gol Trend color gris patente LCR 932, accedió por la mano contraria al corredor ubicado en las calles Avenida Del Libertador y Zabala. Luego de circular unos 30 metros, sentido hacia la provincia de Buenos Aires, embistió de frente a un repartidor de delivery, de aproximadamente 26 años de edad, indicaron fuentes policiales a Infobae. Con el correr de las horas, se conoció que el automovilista, identificado como F.O., de 39 años, conducía en estado de ebriedad y bajo los efectos de estupefacientes.

Por el choque, el joven, Nahuel Andres Diante, fue asistido por personal del SAME y debió ser trasladado con politraumatismos al Hospital Fernández, donde permanece en estado de observación. “Afortunadamente el muchacho está bien, tiene una fractura de la pierna izquierda y de la mano derecha. No tiene otras lesiones asosiaciadas”, relató Ignacio Previgliano, director del establecimiento médico, en diálogo con TN.

En tanto, el conductor del Gol no sufrió heridas mayores y fue demorado por oficiales de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad, quienes le realizaron un test de alcoholemia, el cual arrojó que tenía un nivel de 1.06 g/l de alcohol en sangre, más del doble de lo permitido. También, el narcotest que le practicaron dio positivo para metanfetamina.

En la actualidad, el vehículo presenta un total de ocho infracciones en la capital federal, donde al menos tres de ellas fueron realizadas por exceso de velocidad. Asimismo, tiene 19 multas en provincia de Buenos Aires.

Al momento, hay un único carril habilitado para transitar por el puente.

En el caso interviene la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 6, a cargo de Federico Jorge Taramelli.

Choque y fuga

A comienzos de año, un accidente de tránsito similar ocurrió en el túnel de la avenida Del Libertador, en el que un joven de 26 años murió tras ser chocado mientras circulaba en su moto.

El accidente tuvo lugar cerca de las 19 horas del lunes 4 de enero, cuando Tomás Emery transitaba a bordo de su Kawasaki 400 color azul. En ese momento, según los testigos, una mujer que conducía un auto -también de color azul- impactó contra la moto y luego habría escapado del lugar.

Al llegar la policía se realizó la apertura de la mochila de Emery y se logró contactar a sus familiares. De inmediato, sus amigos y allegados lanzaron una campaña a través de las redes sociales para buscar a personas que hayan presenciado el hecho y poder identificar a la conductora que se supuestamente había huído luego de chocar.

Al cabo de unos días, personal policial identificó y notificó a la sospechosa en una vivienda de la localidad bonaerense de Burzaco, donde se procedió a secuestrar su vehículo. La fuerza de seguridad informó que también fue imputada por el delito de homicidio simple. La disposición fue ordenada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 7, a cargo de Paula González.

De esta manera, la mujer se presentó ante la Justicia y explicó que ella no chocó al joven y que en realidad es una testigo más del hecho.

Ahora, con las dos versiones, la jueza González aguarda que la fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional del distrito Saavedra-Núñez a cargo de José María Campagnoli, pueda esclarecer la mecánica del hecho. Así, los investigadores buscan a un testigo que presenció la secuencia completa ocurrida para que pueda aportar datos sobre lo ocurrido. Se trataría de un motociclista que no fue registrado por los agentes de la Policía de la Ciudad, debido a que, cuando llegaron, ya se habría retirado de la escena, pero fue visto por otros testigos, indicaron fuentes del caso a Infobae.