Un efectivo de la Policía recibió un disparo de arma de fuego durante un procedimiento en zona ribereña

Compartir

Linkedin Print

Fue durante un procedimiento llevado a cabo por personal del Departamento Informaciones Policiales en inmediaciones al acceso del ex motel Costa Azul ubicado a pocos metros del puente la Maroma de esta ciudad donde los efectivos pretendieron identificar a unos motociclistas quienes efectuaron disparos con armas de fuego impactando en efectivo policial.

En su huida los sujetos arrojaron una caja que contenía cerca de 4 kilos de marihuana. Hasta el momento no hay detenidos.

Todo se dio minutos después de las 00 horas de este miércoles, circunstancia en que personal de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales estaban realizando un operativo de protección y cuidado de la salud por sectores ribereños, más precisamente en inmediaciones al ex motel Costa Azul de esta ciudad a fin de evitar el ingreso irregular de personas procedentes del Paraguay o de mercaderías sin aval aduanero, cuando oyeron ruidos de motocicletas que provenían de la orilla del rio, situación por la cual, en un camino interno o senda, les hicieron señas con luces intermitentes para que se detengan y así poder identificarlos, pudiendo apreciarse que se trataban de dos motocicletas con conductor y acompañantes, quienes al notar la presencia policial aceleraron la marcha del rodado, esquivando el control y en su huida uno de los sujetos efectuó disparos con arma de fuego impactando un proyectil en la zona superior de la pierna, casi zona inguinal, de uno de los efectivos policiales quien cayó quedó tendido entre los arbustos, en tanto que otros policías realizaron un seguimiento a los causantes, quienes lograron ganar terreno, alcanzando a salir a la avenida Ribereña y desde ahí ingresar por sectores de pasillos del barrio El Palomar, arrojando en su huida una caja de cartón y una bolsa de polietileno, logrando fugarse sin poder ser detenidos.

Al verificarse el contenido de los bultos arrojados se halló varios panes de marihuana con un pesaje cercano a los 4 kilogramos, solicitándose el concurso de personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, e informándose inmediatamente a la justicia federal sobre dicha situación.

En cuando al policía herido fue asistido por sus compañeros hasta la llegada de una ambulancia del SIPEC, quienes lo trasladaron en primer lugar hasta el Hospital Distrital 8 y posteriormente al Hospital Central para su atención más compleja debido a la lesión de arma de fuego que presentaba en la zona perianal, siendo luego evacuado a un centro de atención más compleja donde permanece internado en sala de cuidados intensivos.

En sede policial se inició una causa judicial por los delitos de “Tentativa de Homicidio e Infracción Ley 23.737” sustanciado con intervención de la Fiscalía Federal N° 2, continuándose con las tareas investigativas a fin de lograr la identificación y aprehensión de los causantes.

Compartir

Linkedin Print