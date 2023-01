Un entrenador argentino podría reemplazar a Gustavo Alfaro en la selección de Ecuador

El ex técnico de Boca Juniors ya se despidió de la Tri y un compatriota suyo podría tomar las riendas

Un entrenador argentino picó en punta como posible reemplazante de Gustavo Alfaro, que acaba de desligarse de la selección de Ecuador, tras su participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Lechuga no continuará en la Tri, según confirmó la Federación en un comunicado oficial (el DT también se despidió a través de las redes sociales). La mesa chica de directivos ecuatorianos busca cerrar cuanto antes a un sustituto pensando en las próximas Eliminatorias y el principal apuntado es Ricardo Gareca.

El Tigre, quien sonó en varios clubes y selecciones desde que se desvinculó de la selección de Perú tras perder el repechaje clasificatorio al último Mundial frente a Australia, volvería al ruedo para hacerse cargo de un combinado nacional que llega en alza tras participar en la última cita mundialista.

Según pudo confirmar Infobae, las charlas están avanzadas y entre los directivos más importantes de la federación hay consenso para que el estratega argentino de 64 años se haga cargo del equipo antes de la siguiente Fecha FIFA. Los objetivos apuntados serán la Copa América 2024 (con sede a definir) y revalidar la presencia del seleccionado en la próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

Gareca no solamente revolucionó al fútbol peruano como líder de un proyecto que duró ocho años sino que además logró resultados que están a la vista: clasificó al equipo a un Mundial luego de 36 años de ausencia (fue a Rusia 2018, con un bache que venía desde España 1982) y llegó a disputar la final de la Copa América 2019 frente a Brasil. Además, logró el quinto puesto en la última Eliminatoria Sudamericana, lo que lo llevó a jugar la repesca internacional contra los australianos (Perú igualó sin goles en tiempo reglamentario y cayó en tanda de penales).

Luego de ser la revelación sudamericana camino a Qatar 2022 y asentar proyectos juveniles como Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Gonzalo Plata, entre otros futbolistas, Ecuador pisó fuerte en el partido inaugural de la Copa frente al anfitrión y ganó 2-0 en el estadio Al-Bayt. En su segunda presentación, mereció mejor suerte en un partido que dominó contra Países Bajos y se conformó con un 1-1 que lo dejó bien parado de cara a la definición con Senegal. Un empate le bastaba para pasar por segunda vez en su historia a los octavos de final, pero el equipo no tuvo una buena tarde noche en Khalifa y perdió 2-1 con los africanos, que pasaron de fase junto a los neerlandeses.

Pese a la dolorosa eliminación, Ecuador dejó una buena imagen en el Mundial y sembró esperanzas para el futuro por la cantidad de jugadores jóvenes que asomaban pensando en la Copa de Estados Unidos-México-Canadá 2026. Sin embargo, las discrepancias a la hora de renegociar el contrato entre los dirigentes y Alfaro impidieron que la renovación arribara a buen puerto.

“Tras nuestra participación en el Mundial de Qatar, es momento de construir sobre lo vivido, mirar e ilusionarnos con el futuro. Trabajaremos, como Federación, para que los sueños de todo nuestro país se hagan realidad en las canchas del mundo”, fueron algunas de las líneas que emitió la FEF (Federación Ecuatoriana de Fútbol) en el anuncio de despedida de Gustavo Alfaro.

