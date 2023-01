Messi se quedó con el duelo ante Cristiano Ronaldo, en un partido lleno de emociones

El astro argentino abrió el marcador, pero Cristiano Ronaldo hizo dos tantos para dejar el marcador 2-2 para All Stars Riyad. Luego el equipo parisino impuso su jerarquía y con goles de Marquinhos, Sergio Ramos, Kylian Mbappé y Hugo Ekitike se impuso 5 a 4.

París Saint Germain le ganó al Riyadh Season, equipo de las estrellas de la Liga de Arabia Saudita, por 5 a 4 en Riad, capital Saudí, en un partido amistoso que tuvo como principal atractivo la nueva edición del choque entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Los goles de PSG fueron de Lionel Messi, Sergio Ramos, Kylian Mbappé, Marquinhos y Hugo Ekitike, mientras que enfrente anotaron Cristiano Ronaldo (2), Jang Hyun-Soo y Anderson Talisca.

Las estadísticas entre el argentino y el portugués quedaron de la siguiente forma: 17 victorias para Messi, 11 para Cristiano y 9 empates.

El reencuentro entre Messi y Cristiano despertó expectativas en la población local e internacional, los niños que hacen de mascota no fueron la excepción y todos corrieron en la previa a saludar a las dos figuras que chocaron 37 veces entre clubes y selecciones a lo largo de sus carreras en los últimos 15 años.

La salida de los equipos tuvo una gran ceremonia, con fuegos artificiales y diferentes iluminaciones con lasers.

El saludo entre Messi y Cristiano se dio a segundos del arranque del partido, con un apretón de manos, un corto abrazo y sonrisas cruzadas, en lo que pudo ser uno de los últimos choques entre ellos.

París Saint Germain salió con Keylor Navas; Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos y Juan Bernat; Fabián Ruiz, Carlos Soler y Renato Júnior Luz Sanches; Kylian Mbappé, Lionel Messi y Neymar.

Por su lado, el conjunto de estrellas de Arabia Saudita, de Marcelo Gallardo, contó con un esquema de 4-3-3, liderado por Cristiano Ronaldo y acompañado Gonzalo «Pity» Martínez.

El encuentro mostró las diferencias de jerarquía en los primeros minutos y cuando Messi quedó de cara al gol, no titubeó al atacar el espacio con una diagonal y, con complicidad del arquero Mohammed Al-Owais, abrió el resultado en apenas dos de juego.

Del lado de enfrente, Cristiano Ronaldo, como siempre, representó una amenaza para el fondo francés, y rápido respondió en una contra que finalizó con una tapada de su excompañero Keylor Navas, con el que compartieron equipo en Real Madrid.

Las distracciones del fondo del PSG, las mismas que llevaron a Christoph Galtier a quejarse y a alertar que el Mundial «ya se terminó» en la previa al viaje, le dieron cierta emoción al primer tiempo y convirtieron en figura a Navas.

Sin embargo, el nacido en Costa Rica cometió un error clave a los 31 minutos cuando salió mal y le hizo penal a Cristiano Ronaldo tras golpearlo en la cabeza. Obviamente, el portugués, con su marca registrada, tiro fuerte y cruzado puso el sorpresivo 1 a 1 para el conjunto de las estrellas de Arabia Saudita.

Las cosas continuaron complicadas para PSG, con la pronta expulsión de Juan Bernat al cortar un avance rival y en posición de último hombre.

Todo era del local, que incluso se animó a tocarle en ataque ante la pasividad defensiva de PSG, hasta que Marquinhos aprovechó un error en la marca de las figuras de la liga de Arabia y le devolvió la ventaja a los suyos.

Y esta acción encendió al tridente ofensivo, con Messi como líder, y un pie a pie de Neymar consiguió un penal luego de una pared con el argentino, que mantiene el nivel mostrado en Qatar. El ejecutor del tiro fue el brasileño pero la estrella fue Mohammed Al-Owais, que lo esperó y se lo atajó.

Otra vez, en el Riyadh Season, apareció Cristiano Ronaldo, que mostró vigencia con un salto descomunal y una cabezazo al palo, del que aprovechó el rebote y la distracción del defensor español Sergio Ramos, y marcó el segundo personal y el empate parcial.

El complemento lo mostró más conectado a Kylian Mbappé, con su velocidad y control de pelota en el uno contra uno, y pronto asistió a Ramos, que se redimió de la falla en el cierre del primer tiempo, para el 3-2 (9m. ST).

Poco duró la ventaja porque el defensor Jang Hyun-soo, nacido en Corea del Sur, anticipó a toda la defensa gala y aprovechó un centro perfecto de Gonzalo Martínez, una de las figuras de la noche saudí con apenas 12 minutos jugados.

Y como toda la jornada, con ida y vuelta, emociones de los dos lados, Mbappé tuvo su chance luego de varios disparos fallados al tomar el penal que le hicieron a Messi -remató y un defensor puso su brazo. El francés, como en la final de Qatar, resultó demasiado para el arquero rival y con su tiro cruzado y bajo le devolvió el liderazgo en el marcado a los suyos con 15 minutos transcurridos.

La salida de Cristiano le bajó la persiana al partido y lo mismo sucedió enfrente con Messi y las principales figuras de PSG, que fueron cuidados con la cabeza puesta en lo que resta de un ajustado calendario entre Ligue 1 y Champions League.

Al salir, Gallardo abrazó a Messi y le dijo, entre otras palabras, «gracias», y luego el rosarino marchó para su banco de suplentes con una sonrisa marcada.

