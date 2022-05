Un equipo de la Estación de Piscicultura de la UNaF desarrolla una gira técnica por Brasil

Compartir

Un equipo de la Estación Experimental de Piscicultura de la Universidad Nacional de Formosa (EEP-UNaF) se encuentra en Brasil realizando una gira técnica por establecimientos productores de tilapia y participando de Aquishow 2022, un evento mundial sobre cultivo de ese pez.

La Ing. Doris Cerdán, responsable de la EEP-UNaF, comentó al respecto que “hemos recibido la visita del Dr. Fernando Kubitza, quien es un referente mundial en lo que se refiere a la piscicultura. Y como tenemos un trabajo bastante avanzado sobre el cultivo de tilapia, surgió la necesidad de venir a Brasil y conocer lo que se hace en el país”.

“Hicimos una gira por diversos establecimientos junto con estudiantes pasantes que hicieron un gran esfuerzo para venir, desarrollando actividades de ventas de productos de tilapia, y así pudimos solventar sus gastos. Para mí es un orgullo estar con ellas aquí, recorriendo frigoríficos donde se procesan estos peces, establecimientos donde se crían alevinos, otros donde se cultivan en jaulas, y quedamos muy impresionadas con el trabajo que se lleva a cabo”.

La Ing. Cerdán agregó que “ahora estamos participando de Aquishow Brasil, que es uno de los eventos más grandes del mundo sobre tilapia, que se desarrolla en la localidad de São José do Rio Preto. Se realizaron charlas técnicas, hay congresos y muestras, por lo que estamos contentas de estar aquí en compañía del Dr. Kubitza. Nuestro objetivo final con esta visita es seguir capacitándonos y no perder la esperanza de que la actividad se desarrolle en nuestra región”.

“Aquí vemos lo más nuevo que se realiza en cuanto a la tilapia, y por ello, como técnicos sentimos la responsabilidad de fomentar la actividad en Formosa. Tenemos productores y las condiciones están dadas por lo que ojalá podamos seguir desarrollándola, no sólo con los trabajos de investigación, sino también a través de las actividades de extensión que llevamos a cabo. Nos vinculamos con los productores y los acompañamos con mucha esperanza de que esto crezca”.

“Hay que destacar el apoyo permanente que recibimos de la gestión del rector Prof. Esp. Augusto Parmetler, que nos permitió la venta de los productos en la Estación. También en cuanto al esfuerzo y la responsabilidad por parte de las estudiantes, que les permitió salir al mundo y ver otras cosas”, subrayó finalmente la Ing. Cerdán.

