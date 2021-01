Un hombre intentó defender a su sobrina que era agredida por su ex pareja y fue asesinado

Compartir

Ocurrió en General Rodríguez. Néstor Antonio Aybar, de 51 años, fue apuñalado por el ex novio de su sobrina de crianza, un joven de 25, que fue detenido en las últimas horas en su casa.

A la serie de crímenes cometidos durante los festejos por Año Nuevo en el conurbano bonaerense se incorporó otro brutal homicidio registrado durante el primer día del año en el partido de General Rodríguez, en la zona oeste del Gran Buenos Aires: un hombre fue apuñalado por la ex pareja de su sobrina cuando quiso interceder en una discusión entre ambos.

El violento episodio se registró en la madrugada del viernes pasado, en las primeras horas del año, en una casa ubicada en el cruce de las calles Pueyrredón y Vengochea en un asentamiento de la localidad de Las Malvinas, a donde efectivos de la Comisaría 2da de General Rodríguez se dirigieron tras un llamado al 911. Ahí encontraron a Néstor Antonio Aybar, de 51 años, tendido en el suelo sobre un charco de sangre, ya muerto.

En el lugar, Ailén Alicia Quiroga, de 23 años, explicó a los efectivos que el hombre era su tío de crianza y que había sido asesinado al intentar protegerla durante una pelea con su ex pareja, Darío Damián Seguezza, de 25, que había ido hasta la casa a increparla y había intentado agredirla.

Ante esa situación, el tío de la joven intercedió en su defensa y Seguezza reaccionó hiriéndolo con una puñalada en el pecho y huyó del lugar, pero al hacerlo olvidó allí la billetera con sus documentos personales.

Seguezza permaneció prófugo durante algunas horas hasta este sábado por la mañana, cuando personal de la comisaría de Las Malvinas, junto a la DDI local Secretaría de Justicia y Seguridad municipal logró encontrarlo y aprehenderlo en el marco de la causa por homicidio que quedó a cargo del fiscal Nicolás Damián Rapazzo Demarchi de la UFI N°10 del departamento judicial Moreno-General Rodríguez.

El hecho se suma a otros tres asesinatos ocurridos durante los festejos por el nuevo año en el conurbano. El primero tuvo lugar en la localidad de Villa Udaondo, en el partido de Ituzaingó, cuando, una hora y media antes del brindis, efectivos policiales encontraron a un hombre de 30 años identificado como Mauricio Cuvillier, con dos heridas de bala en el estómago.

Su hermana, que fue quien dio aviso al 911, manifestó que el joven había llegado a la casa ya herido y que, antes de descompensarse, manifestó que había sido agredido por “Sebastián y Cristian”. Luego fue trasladado de urgencia al Hospital Bicentenario de Ituzaingó donde finalmente falleció. El hecho, que por el momento no está catalogado como un robo, es investigado por la fiscal Gabriela Millán.

El segundo episodio de violencia ocurrió en la localidad de Laferrere, partido de La Matanza, donde Pedro Fabián Sánchez Andino, un joven de 17 años, murió en el Hospital Materno Infantil Teresa Germani como consecuencia de una herida de arma blanca en el tórax durante una pelea callejera contra otro joven de 18 que fue arrestado en las horas siguientes en Villa Centenario.

El último homicidio también ocurrió en Matanza, más precisamente en Virrey del Pino, cuando Facundo Sebastián Monzón, de 18 años, discutió con Tomás Laureano Reinoso, de 21 años, a quien le disparó en el estómago, provocándole la muerte por lo cual fue detenido y puesto a disposición de la UFI Nº 1 de La Matanza.

