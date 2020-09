Un hombre secuestró y abusó a la hija de 3 años de su ex: “Voy a matar a la Kiara”

Compartir

Linkedin Print

Una nena de apenas 3 años vivió una escena de terror en la localidad mendocina de Maipú. El ex novio de su mamá la secuestró, la abusó y amenazó con matarla. El hombre quería vengarse la mujer usó a la niña como blanco de la agresión.

Todo empezó el sábado pasado, minutos antes de las 18.30, cuando Antonella, de 24 años, recibió el primer mensaje de Daniel Ángel Barrera Pereyra, de 26 años, con quien se había negado a reconciliarse días atrás.

“Hija de p…: andate para la casa y sacate una foto para que vea que estás ahí con tus cosas. Si vas con la Policía voy a cag… matando a la Kiara. Tengo un cuchillo y se lo voy a clavar”, era la advertencia de Barrera.

Según publicó el portal MDZol, esa no fue la única amenaza. Un rato después Barrera insistió y como ella todavía no le había enviado la foto que pedía, contraatacó: “La voy a llevar -a Kiara- al Canal San Martín y la voy a tirar”. Cerca de las 21, los chats de WhatsApp seguían intimidando a la madre de la menor. “¡Está lleno de policías! Te dije que no quería eso. Ahora voy a tirar a la Kiara al río. Te ordené que fueras a la casa pero ahora está lleno de cobanis”, fue el último mensaje que llegó a su celular.

Antonella realizó la denuncia en una comisaría y un importante operativo policial, que incluyó hasta los Bomberos y el helicóptero Halcón I, se desplegó por la zona de Recoaro en busca del sospechoso. Casi a la medianoche encontraron la moto de Barrera abandonada entre los yuyos.

Pero los vecinos del lugar aportaron finalmente el dato clave para rescatarla, al asegurar a la policía haber visto al secuestrador ingresar a la casa de unos familiares en el Barrio Cooperativa Lunlunta en busca de refugio.

Barrera estaba rodeado pero aún así se negaba a soltar a la nena, a la cual sostenía en brazos como una suerte de escudo parado en el medio del patio de la vivienda. Tras una dramática negociación de la que participaron incluso sus familiares, cuatro efectivos lograron reducirlo y esposarlo para llevarlo detenido.

Sin embargo, cuando parecía que era el final de pesadilla, Kiara contó que Barrera había abusado de ella. Su relato además abrió la sospecha de que su hermanita de 6 también hubiera sufrido abusos por parte del acusado y las dos menores fueron internadas en el Hospital Notti para ser sometidas a las pericias correspondientes.