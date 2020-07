Un medio español afirma que Lionel Messi piensa en dejar el Barcelona

Compartir

El presente del Barcelona no se parece en nada al que gozaba en los tiempos previos a la pandemia. La diferencia de dos puntos sobre el Real Madrid hacía suponer que el Blaugrana iba a desfilar hacia otro título en La LIga, y sus producciones alimentaban las esperanzas de conseguir una nueva Champions.

Sin embargo, cuando regresó la actividad en España todo cambió repentinamente. Los tres empates en sus seis presentaciones hicieron que el Merengue se adueñe de la cima del torneo, lo que generó una crisis interna basada en la mala relación de Lionel Messi con el entrenador, Quique Setién, y la falta de confianza a Antoine Griezmann, quien prácticamente no es tenido en cuenta por el director técnico y alimenta con nafta el incendio del Blaugrana.

Es llamativo que el escolta del campeonato atraviese un momento de crisis, pero los resultados mandan y la división entre las figuras internacionales y la dirección técnica conforma una grieta en la que posiblemente arroje consecuencias negativas para el club.

Según informó el programa El Larguero, emitido por Cadena Ser, el astro rosarino tiene pensado abandonar la institución cuando concluya su contrato. “Las negociaciones habían comenzado bien, pero Messi paralizó la renovación con el Barça”, informó el periodista Manu Carreño y argumentó: “Debido a los últimos acontecimientos, el argentino tiene en la cabeza acabar estos 5 partidos, jugar la temporada que viene y marcharse. Messi está harto y quiere abandonar el Fútbol Club Barcelona”.

En su informe, el analista continuó aduciendo que el astro rosarino está cansado y que “nunca quiso convertirse en un problema para el Barcelona”. “Siempre dijo que acabaría su carrera en el Barça, pero está cansado de ver cómo se le atribuyen informaciones y filtraciones en un club que nadie sabe quién lo dirige”, continuó.

Las constantes teorías basadas en la continuidad de Setién y Griezmann relacionada a los pedidos de la Pulga conformaron un combo con el que Leo no está dispuesto a convivir. Así, la hipótesis planteada se basa en la finalización del contrato que está estipulado hasta julio de 2021, cuando concluya la temporada venidera en el verano europeo.

“Si yo soy un problema, quédense tranquilos que me voy. Puedo fallar un penal, puedo perder la Liga o que no me vaya bien en un partido, pero no quiero que me consideren la mano negra del Barcelona”, fue la frase que en teoría dijo el capitán del equipo a su círculo más cercano.

Naturalmente, la noticia provocó un escándalo en el mundo del fútbol, dado que no sería la primera vez que Messi renuncie a un equipo. El antecedente que conmovió a la selección argentina después de la tercera final perdida de manera consecutiva provocó un revuelo que incluyó manifestaciones de los simpatizantes exigiendo su regreso a la Albiceleste.

Sin un destino garantizado, el mejor jugador del mundo podría obtener ofertas de cualquier institución del planeta. Así como en su momento se barajó la posibilidad de una salida al Manchester City, fueron varias las entidades de la Premier League que intentaron incorporar al astro. Incluso la decisión podría alimentar el sueño de los fanáticos de Newell’s, quienes se desvelan con ver al ídolo con la camiseta de La Lepra.

La bomba explotó luego del récord que alcanzó el atacante en el choque frente al Atlético Madrid, donde celebró el gol 700 de su carrera. Fue el segundo tanto del Culé, con un penal precioso en el que expuso toda su calidad. El crack rosarino la picó frente a un gigante del arco como Jan Oblak y celebró con sus compañeros en el Camp Nou. Sin embargo, el 2 a 2 frente al Colchonero dejó un sabor amargo en los catalanes.

El mundo futbolístico aguardaba por el gol 700 de Messi, quien lidera la tabla de anotadores con 22 tantos y llevaba dos partidos sin convertir.

El rosarino, quien estrenó look con nuevo corte de pelo, resultó una vez más el eje de un equipo que no pudo con el sacrificio propuesto por Diego Simeone, quien llegó a los 320 compromisos dirigiendo al Colchonero y está a un triunfo de los 195 con la camiseta albirroja en su etapa como entrenador, lo que batiría la marca del más ganador de la institución, Luis Aragonés.