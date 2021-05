Un patrullero cruzó un semáforo en rojo y mató a un motociclista

Compartir

Linkedin Print

Un joven murió ayer por la tarde al ser atropellado por un patrullero cuando iba con su moto en el cruce de la avenida Ricardo Balbín, ruta 8, con la calle Pueyrredón de la localidad bonaerense de Villa Lynch. El móvil policial iba a toda velocidad y en contramano por la arteria. Nacho, un chico que trabajaba como repartidor, murió en el hospital.

Dos efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires son los que viajaban en el patrullero, una camioneta Toyota Hilux. Una mujer iba al volante y quedó imputada por homicidio culposo.

“El comisario no me dio ninguna explicación. Los dos policías están detenidos. Parce que hoy los quieren dejar libre”, contó Juan, el padre de Nacho, a C5N. “ïbamos a ver el partido. Me llevaba una picada… quedó tirada”, agregó el hombre con lógica congoja.

La hermana de la víctima detalló que hay tres testigos en la causa. “No se merecía morir así. Es mentira que escoltaban una ambulancia. También se dijo que se estaba escapando de la policía… es mentira”.

Las Imágenes de cámaras de seguridad que captaron el incidente vial respaldan el testimonio de los familiares.

Compartir

Linkedin Print