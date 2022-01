«Un señor me viola y me hipnotiza»: una nena de 11 años denunció a su vecino de 78 por abuso

Compartir

Un hombre de 78 años fue detenido en Merlo acusado de haber abusado sexualmente en varias ocasiones de una nena de 11 años, que vive a pocos metros de su casa.

La menor pudo expresarse a través de dibujos y notas que entregó a la maestra de la escuela y la madre realizó de inmediato la denuncia en la Comisaría de la Mujer de la localidad bonaerense. Luego fue entrevistada en cámara Gesell.

“Hay un señor que me está violando y me hipnotiza para que vaya”, fue una de las frases que anotó la nena entre los papeles que le dio a la docente.

De acuerdo con la información que difundió Primer Plano Online, tras ser citada y puesta al tanto de la situación, la madre de la menor se dirigió de inmediato a hacer la denuncia. El hombre la habría violado al menos tres veces.

La nena, por otra parte, sufría de hiperactividad y trastornos del sueño.

La nena escribió en el cuaderno que le entregó a su maestra que había “un señor que la estaba violando” y la “hipnotizaba” y describió: “Cuando voy a comprar al kiosco, me arrastra a la casa… me quiere meter su pene en mi cuerpo, también me cubre la boca para que no pueda gritar”. Además, había dibujos de índole sexual.

Tras ver estas anotaciones, la docente, directiva y vicedirector le hicieron ver el cuaderno con anotaciones a la madre de la nena, quien inmediatamente hizo la denuncia.

Ya en el primer reconocimiento médico legal quedaron probados los abusos. Después llegó el resto del recorrido judicial, con declaraciones de la menor ante profesionales y un pormenorizado relato de lo vivido por ella.

Las pericias determinaron que la nena fue violada anal y vaginalmente, además de haber padecido tocamientos por encima y por debajo de su ropa.

El relato de la nena abusada

Fuentes judiciales señalaron a Primer Plano Online que la nena fue muy “explícita” en sus declaraciones en cámara Gesell y que cuando no le podía poner palabras a lo que quería contar, hacía dibujos. En ellos se podía observar claramente la mecánica de los abusos a los que fue sometida.

Además, describió casi a la perfección la habitación en donde el hombre la violaba.

El violador le prometía caramelos, plata y a veces torta que había en su casa, la llevaba a la habitación y ahí la atacaba.

También brindó detalles muy específicos de cómo que el hombre quiso atarla con una tanza mientras le hacía eso que “hacen los nenes y las nenas grandes cuando quieren tener hijos”.

También le advertía que no cuente nada. “Tu mamá se va a enojar si se entera”, eran algunas de las expresiones. Incluso, la mamá de la nena, todavía sin estar enterada del caso, observó en una oportunidad que el hombre pasó por la puerta de su casa, miró a la nena y se llevó un dedo debajo del ojo como diciéndole a la pequeña “cuidado con lo que decís”.

El detenido por abusar a la nena

Pedro Colombo quedó detenido por orden del Juzgado de Garantías Nº 3 de Morón, a cargo del juez Gustavo Robles, luego de la solicitud realizada por la fiscal Marisa Monti, de la Fiscalía Nº 5.

El hombre se negó a declarar y por ahora enfrenta cargos por abuso sexual gravemente ultrajante reiterado -dos hechos-, abuso sexual con acceso carnal reiterado en dos hechos, uno de ellos en grado de tentativa, en concurso ideal con el delito de corrupción de menores agravada por tratarse de una víctima menor de trece años de edad y por mediar violencia y amenazas.

Hay otros testimonios que se conocen en el barrio sobre la conducta del hombre y se espera la posibilidad de que más personas se animen a denunciar a partir de que este caso toma estado público.

Por otro lado, el imputado tiene 70 años, por lo que puede solicitar la morigeración de la prisión, o arresto domiciliario. Esto podría pedirlo únicamente si tiene otra casa en donde ir a vivir: a la vivienda en la que abusó de la menor no podrá volver debido a la cercanía con la víctima.

