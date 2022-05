Una mamá denuncia que su hijo con diagnóstico TEA es discriminado por docente de la Escuela 66

Compartir

Celeste, mamá de un niño con diagnóstico de TEA en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de la situación que le tocó atravesar con su hijo en la escuela N°66.

Celeste comenzó diciendo «esto lo venimos pasando desde que comenzó el año, la docente no quiere tenerlo en el aula. Él asiste con sus acompañantes, pero las acompañantes me han dicho que la docente no lo quiere tener ni a él ni a sus acompañantes en el grado y la respuesta que nos dio la directora es otorgarnos un supuesto salón para que él trabaje con su acompañante».

«El argumento de ellos es que mi hijo alborota al grupo, pretenden que mi hijo se siente y no se levante, ellos tienen que caminar para autoregularse. Pretenden que una vez que él sale del salón ya no vuelva a ingresar porque dicen alborota a todos y no pueden seguir con su actividad», añadió.

«Hoy, (por ayer) tuve una reunión con la directora y la maestra, pero ellos me dijeron que trabajan bien y es inclusión que lo hayan llevado a un salón donde esta aislado de todos. Para mí lo están discriminando», explicó.

«Nosotros hablamos con el área de educación especial, el ministro Basterra ya está al tanto de eso y nos recibirá la semana próxima. Yo lo que quiero es que él forme parte del aula y comparta de todas las actividades que desempeñan los demás compañeros», manifestó.

«Mi hijo tiene 9 años y va a cuarto grado, comenzó ahí el jardín de 4 años, este problema ya lo teníamos desde el año pasado, nunca quisimos estar mal con la institución y lo que sucede ahora es la gota que rebalsó el vaso y esto ya no lo puedo permitir», indicó la mamá.

«Creo que la maestra tiene que capacitarse y tratar de manejar todo lo mejor posible, no tiene porqué llegar a esta instancia. Nunca antes se registró este tipo de situaciones, pero lo que estamos pasando ahora es bastante malo «, cerró.

Foto ilustrativa

