Una promesa rota enfureció al último senador «albertista»

El entrerriano Edgardo Kueider, el último “soldado” que le quedaba a Fernández en la Cámara alta, dio el portazo denunciando la discriminación de su provincia en los subsidios energéticos

Apesar de sus esfuerzos por mostrar fortaleza política y de insistir con su intención de apostar por la reelección, Alberto Fernández pierde cada vez más apoyos dentro del peronismo. El Senado, donde Cristina Kirchner se mueve como si fuera dueña de casa, es el ejemplo de cómo el Presidente fue quedándose sin respaldo a lo largo de sus poco más de tres años de mandato.

La semana pasada Fernández se convirtió en el blanco de las quejas del senador oficialista Edgardo Kueider (Entre Ríos), quien sin medias tintas acusó al jefe del Estado de haberle faltado el respeto a los entrerrianos por no haber cumplido con su palabra de incluir a la provincia en el aumento de subsidios que la Secretaría de Energía dispuso para las provincias del Norte, ante el aumento del consumo eléctrico como consecuencia de las altas temperaturas de la época estival.

El dato no es menor. Kueider era el último de los “albertistas” declarados que quedaban en el bloque oficialista de la Cámara alta, el remanente de un grupo que Fernández se encargó sistemáticamente de dejar mal parado cada vez que se ofrecieron a respaldarlo ante un hipotético enfrentamiento con Cristina Kirchner.

“La situación es insostenible. El Presidente se había comprometido a solucionar el tema de Entre Ríos y ha dado señales de que no lo va hacer”, estalló un Kueider, por demás molesto con la Casa Rosada y con la secretaria de Energía de la Nación, la salteña Flavia Royón.

Según el legislador, el propio jefe del Estado le había dicho que iba a solucionar la exclusión de Entre Ríos de aquella medida, adoptada en diciembre último. “Me lo había dicho personalmente; le faltan el respeto a los entrerrianos y, para mí eso es determinante”, sentenció el senador.

Sin embargo, el legislador negó que tenga pensado abandonar el bloque del Frente de Todos, desmintiendo el rumor que tuvo eco en algunos medios de comunicación. “No dije que me iba a ir del bloque, dije que iba a tomar acciones políticas”, dijo.

La primera de esas acciones fue presentar un proyecto de ley que busca bajar el valor de la tarifa eléctrica a partir de la reducción del IVA que se aplica en las boletas a los consumidores residenciales (del 21% al 5%) y de los usuarios comerciales y de pequeñas y grandes industrias (del 27% al 10,5%).

El proyecto también establece que las distribuidoras energéticas no podrán cobrar cargos extras, como tasas y contribuciones, y establece un aumento en las regalías que perciben las provincias productoras de energía, que pasarían del 12% que reciben en la actualidad al 20%, incremento que deberá ser destinado a la reducción del costo de la tarifa eléctrica.

Además, la iniciativa de Kueider dispone un aumento del precio que la mayorista eléctrica Cammesa le paga a la represa de Salto Grande (Entre Ríos) por la energía que le compra.

