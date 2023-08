UNaF: se realiza capacitación sobre la aplicación y el uso de energía solar y térmica

En la Sala de Rectores de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), se está llevando a cabo una capacitación/taller de aplicación y uso de la energía solar y térmica.

La misma es organizada por la Facultad de Recursos Naturales (FRN) a través del centro de estudiantes LíneAzul de la unidad académica, la dirección de carreras y la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria.

La Ing. Industrial Mariely Aguilar Coronel, experta en energías renovables, es una de las disertantes y en contacto con UNaF TV comentó: “Mi tema a tratar es los sistemas de calentamiento de agua por energía solar térmica. Presentamos lo que es un termotanque solar, que es una plaza bastante nueva pero que ya se implementó en diferentes provincias del país y en el mundo. Consiste en lo que es el efecto invernadero, con la radiación solar, lo que hacen los tubos de borosilicato atrapan la radiación solar y producen el efecto invernadero calentando el agua”.

A su turno, la Lic. en Agronegocios Mirna Beatriz Ochipinti es otra de las disertantes, indicando que “quiero agradecer a la facultad y al centro de estudiantes ya que ellos fueron los que propiciaron esta charla, siempre estamos a disposición para lo que quieran”.

“Agradezco la invitación de la FRN, al centro de estudiantes, a la Secretaría y a la Línea Azul que me invitó especialmente. Participé de esta charla taller para hablar de energía solar e incentivar un poco a su uso porque es infinita, perpetua y no la estamos aprovechando. Con el sol que tenemos en Formosa es el momento de seguir porque hay algunos trabajos hechos de aprovechamiento pero tenemos que continuar”, señaló el Ing. Eugenio Bonnet, quien disertó sobre cocina y hornos solares.

Finalmente, Lorenzo Thompson, experto universitario en energías renovables, explicó: “Hoy lo que dimos fue uso y aplicaciones de la energía solar, para lo cual trajimos varios materiales. Desde el sistema térmico (todo lo que genera agua caliente tanto para uso industrial como domiciliario) al sistema eléctrico, desde paneles fotovoltaicos para generar energía eléctrica”.

“Sabido es que hoy el tema ambiental es algo que nos complica y lo va a seguir haciendo, no solamente a un determinado sector de la sociedad, porque tenemos que entender que la tierra es una sola. No es normal cuando empezás a ver que la mano del hombre la ha ido modificando en el tiempo. Entonces lo que mínimamente tratamos de hacer implementando el tema de la energía solar es bajar un poco la cantidad de energía que se genera a partir de lo que llamamos restos fósiles, que son el petróleo, gas y carbón. Son 3 elementos súper contaminantes y también entra el uranio a jugar un papel importante, porque todos funcionan con un sistema liquido que es el agua para refrigeración y crear vapor”, concluyó.

