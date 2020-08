Unidos por el Dolor pidió justicia por los jóvenes Enzo Gauna y Jonathan Lezcano

Compartir

Integrantes de la asociación Unidos por el Dolor se manifestaron ayer frente al edificio del Poder Judicial ubicado sobre la calle San Martín para pedir justicia por la muerte de Enzo Gauna, el joven soldado voluntario que falleció un 8 de agosto hace cinco años atrás en un siniestro vial en el que fue embestido y también por el asesinato del adolescente Jonathan Lezcano del que mañana se cumplen dos años.

Cabe señalar que por la situación de pandemia, solo acudieron a las afueras del edificio de tribunales los familiares de Enzo y Jonathan con carteles reiterando el pedido de justicia y siempre respetando el distanciamiento social y el uso de barbijo.

En ese marco Alberto Gauna, padre de Enzo contó cómo atraviesan un nuevo aniversario de desenlaces tan tristes para ambas familias.

“Estamos recordando dos fechas, el segundo aniversario del asesinato de Joni que no tiene nombre y los cinco años de la muerte de mi hijo Enzo, pido justicia y espero que se fije una fecha de juicio, estamos con el dolor a cuestas, es una lucha que sigue. Como familiares de víctimas, como padres tenemos derecho a un trato digno, a un juicio y eso es lo que no conseguimos, siempre somos mal vistos, no nos atienden, ahora con el tema de la pandemia mucho menos”, lamentó.

“El día a día es pelearla, ocupamos nuestro tiempo trabajando, ayudando a otras personas que sufren día a día porque no paran los hechos viales en Formosa, la peor pandemia que tenemos son los hechos viales que se cobran vidas. Nosotros visitamos a los familiares, hablamos sobre qué cosas podemos hacer y a qué cosas podemos llegar”, relató Gauna sobre el trabajo de contención que realizan con quienes atravesaron por similar situación.

Asimismo destacó que hace días pudieron mandar vía online el expediente del crimen de Jonathan Lezcano para que sea analizado por el reconocido perito Enrique Prueger que reside en Neuquén. “Nosotros tenemos conocimiento a través de Susana, la madre de Jonathan que enviaron el expediente hace dos días después de un año que estuvo esperando el perito Enrique Prueger que es muy importante, no sé porqué razones hacen esto, ellos no explican acá en el juzgado, es un expediente con mucho volumen, pero gracias a Dios hace dos días se envió, vamos a esperar el resultado del perito que sabemos que es una eminencia, es renombrado y único en la Argentina, vamos a estar esperando. También tememos otro perito que está trabajando con Prueger que es el licenciado Diego Zamudio, gracias a Dios por lo menos conseguimos eso, ahora resta esperar el resultado y ver cómo termina esto”.

“Hoy decidimos venir solo cuatro personas, pero toda la gente y los familiares que están dentro de la fundación quisieron estar presentes, pero decidimos venir nosotros, más adelante vamos a estar viendo cuántas personas vienen porque todos se quieren sumar, pero ante todo respetamos las medidas por la pandemia”, explicó Gauna.

Susana López

De la misma forma Susana López, madre de Jonathan, se refirió a cómo vive otro aniversario del crimen de su hijo y en el que continúa con el reclamo de justicia y cárcel para los responsables.

“Se va a cumplir el domingo un año más sin que pase nada, donde todo sigue igual, donde los asesinos siguen su vida tranquilos andando y caminando entre la sociedad, quizás buscando otra presa más para arrebatarle la vida como hicieron con mi pobre hijo”, comenzó diciendo.

“Nosotros hoy judicialmente hablando estamos en la nada, todo sigue igual, no se avanzó nada y así se van a cumplir dos años de que me arrebataron a mi hijo estos asesinos, el expediente ya se envió al perito Enrique Prueger y esa es mi única esperanza”, destacó.

Aseguró en ese sentido que el renombrado criminalista puede aportar información valiosa para avanzar en la causa. “Puede aportar muchísimo, tuvo casos resonantes como el de Santiago Maldonado y sacó a la luz todo, confío plenamente en él”, expresó López.

“Las personas que asesinaron a mi hijo están en libertad, caminando entre nosotros como si no hicieron nada, como que no mataron a nadie. Este año es imposible que se haga un juicio oral, la pandemia atrasó todo, pero esperamos que más adelante se pueda avanzar más”, manifestó.

“Para mi todos los días es un 9 de agosto, extraño la risa de Jonathan, lo busco y no está, gracias a estos asesinos que me lo arrebataron”, reiteró entre lágrimas.