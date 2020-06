UPCN se reunió pensando en la Temporada 20 / 21

Compartir

Tras aquel último partido a puertas cerradas el 12 de marzo y luego la finalización de la Liga de Vóleibol Argentina por la pandemia del coronavirus, UPCN San Juan Voley empezó a moverse pensando en la temporada 2020/21, que si bien no tiene fecha hay esperanzas en que pueda concretarse cuando la situación sanitaria lo permita.

Así, el primer paso fue una reunión en la oficina del club, que en el marco de la flexibilización de actividades permitió su reapertura. El manager, Enrique Valle, y el cuerpo técnico encabezado por Fabián Armoa tuvieron un encuentro interpersonal después de varias semanas en los que el contacto sólo había sido virtual. Allí, realizaron un balance de lo que pasó y fundamentalmente empezaron a mirar hacia adelante.

No hay fecha para la vuelta de la actividad, pero la ilusión es que pueda concretarse en el último tramo del segundo semestre, como habitualmente sucede. Con esa esperanza es que UPCN ya se mueve analizando jugadores, estudiando voleibolistas por puesto y viendo cómo poder rearmar el plantel.

Hasta ahora, del equipo que había alcanzado semifinales antes de la finalización de la Liga, no seguirán el central Martín Ramos, el punta Miguel López, el central Nicolás Zerba, el central Maximiliano Gauna y el receptor punta Ignacio Luengas, pues ficharon para clubes de Francia y Finlandia. Por eso, hay mucho trabajo por delante para el heptacampeón argentino.

El último partido de UPCN este año fue la noche del 12 de marzo, en el estadio Aldo Cantoni y en la serie de cuartos de final ante River, que cerró 2-0 y le permitió clasificar a semifinales. Aquel partido se jugó a puertas cerradas, por recomendación de las autoridades sanitarias, en tanto que un par de semanas después la ACLAV dio por concluido el certamen, sin campeón definido, ante el avance de la pandemia.

COVID-19 en la

provincia de San Juan

Actualmente la Provincia de San Juan se encuentra en Fase 4, con cuarentena restringida según algunas variables. Las zonas comerciales ya no cuentan con vallados restrictivos, sino que cada comerciante debe cumplimentar con los protocolos y verificar que el cliente respete, según número de documento, su paso por el local. Desde el pasado 23 de mayo la gente puede reunirse en grupos de hasta 12 personas, aunque prohibidos los lugares públicos o de alquiler. En las próximas horas se definirá el posible regreso de gimnasios y otras actividades deportivas como el tenis, pádel y golf desde el lunes 8.