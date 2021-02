Compartir

El uso de barbijos en niños no es obligatorio y ya lo han dicho desde el Ministerio de Salud de la Nación. Es lamentable que en muchos jardines o escuelas obliguen a los pequeños a que vayan así, es lógico que no van a soportar 2 horas con eso puesto, ni los adultos podemos. Sean considerados y no agobien a los padres con este tema por favor.

