UTA en estado de alerta: Crucero del Sur admitió que no puede pagar sueldos y analizan medida de fuerza

Las negociaciones no prosperaron, según anunciaron los empresarios del transporte quienes declararon el estado de alerta a nivel nacional en el transporte urbano.

Esto ocurrió tras más de 20 días de negociaciones y tres audiencias con el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación.

En ese marco Diego Mendoza, Secretario de UTA en Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la situación por la que atraviesa el sector y la preocupación que hay por los compromisos salariales.

«Estamos en espera, hace un rato hablé con el gerente de Crucero del Sur y me manifestó que no tiene para hacerle frente a los sueldos el día de hoy donde vencería el plazo lo que nos lleva a una gran problemática que no es solo en Formosa, debemos reconocer que se da en todo el interior del país están pasando lo mismo, es por eso que UTA central tiene otra reunión en la cual si es que las cámaras empresariales mantienen la misma postura de no pagar los sueldos, lamentablemente vamos a tener que llegar a una medida de fuerza», advirtió.

«No creo que salga nada positivo porque hace 20 días se viene trabajando sobre este tema diciendo que esto podría llegar a pasar y ahora pasó, el gerente de la empresa Crucero del Sur me manifestó que no tiene para hacerle frente a los sueldos lo cual sin dudas estaríamos llegando a una medida de fuerza, lo que se estaría estableciendo hoy después de esta reunión es de qué manera se daría la medida de fuerza, si es que es el viernes, el lunes, si por 24 horas o 48 o bien por tiempo indeterminado, eso lo va a resolver la UTA central y dependiendo de qué salga en la audiencia de hoy también», alertó.