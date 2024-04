UTA le pide al Gobierno provincial que se haga cargo del conflicto en Crucero del Sur

A través de una carta, la UTA manifestaron al Gobernador de la provincia que intervenga de inmediato con medidas efectivas y contundentes para salvar el transporte público en la ciudad de Formosa y así traer soluciones a los graves y continuos inconvenientes que venimos padeciendo desde hace mucho tiempo todos los trabajadores y los usuarios de la transporte público de nuestra ciudad.

La misiva relata lo siguiente:

LA UTA SECCIONAL FORMOSA, CONJUNTAMENTE CON TODOS LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA CRUCERO DEL SUR AGRUPACIÓN, estamos de acuerdo con la Sentencia emitida por el Juez del Juzgado Civil y Comercial N° 4, Dr. Dario Bitar que rechazó la Medida Autosatisfactiva interpuesta por la Municipalidad de la ciudad de Formosa, quien pretendía la incautación o secuestro de los colectivos de la Empresa.

No coincidimos con la ambigüedad: atento a que por una parte no hizo lugar a la medida cautelar requerida y por otro lado considera que el Municipio, cuenta con la potestad de incautar temporalmente los Colectivos de Crucero con la fuerza pública, conforme al Art 59 del pliego de bases y condiciones.

En primer término el Art. 59 del pliego ES INCONSTITUCIONAL, por ende es nulo de nulidad absoluta e insanable, en atención a que vulnera derechos laborales adquiridos por los trabajadores, que son irrenunciables y revisten de la protección de normas de raigambre constitucional (Art 14 CN).

En segundo término el Art. 59 del pliego de bases y condiciones, reviste de todas las características de una cláusula leonina, en virtud, de que, afectan normas de fondos de jerarquías superiores como lo son la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley de Sociedades Comerciales y nuestro Convenio Colectivo de Trabajo.

Efectivamente el Art 59 es una cláusula desmedida, exagerada y desventajosa para el Concesionario, porque afecta el derecho de propiedad y derechos laborales adquiridos, al prever deliberadamente el secuestro o la incautación de nuestra herramientas de trabajo como lo son las Unidades de Colectivos, los cuales, por normas superiores son inembargables, al ser unos de los elementos fundamentales para el giro comercial de la

Patronal y para que nosotros los trabajadores podamos realizar nuestras tareas laborales.

Del Contrato de Trabajo, Ley de Sociedades Comerciales y el Convenio Colectivo de Trabajo.

En otro orden de ideas, las fuerzas públicas fueron constituidas para ser auxiliares de la Justicia y no para cometer actos ilegales por las autoridades públicas, en contra de derechos adquiridos por nosotros los trabajadores, los que pueden acarrear en caso de llevarse adelante el avasallamiento compulsivo de incautación los colectivos de Crucero del Sur Agrupación, a consecuencias de tipo penal.

Resaltamos que el Municipio y los representantes de la Empresa Crucero del Sur Agrupación, conforme al Art. 228 LCT son solidariamente responsables respecto de las obligaciones emergentes del contrato de Trabajo que los une con nosotros los trabajadores, motivo por el cual, les exigimos el pago inmediato de todas las deudas y acreencias salariales que existen.

El Poder Ejecutivo del Municipio a cargo del Intendente Jorge Jofré, siempre tuvo la obligación en su carácter de Concesionario del Servicio Público de Pasajeros, de tomar las medidas de fondo que traigan la solución definitiva a los inconvenientes que venimos padeciendo desde hace mucho tiempo, tanto los trabajadores, como los vecinos usuarios del transporte en nuestra ciudad, los que actualmente traen consecuencias, colaterales como son la afectación al resto de los trabajadores, al giro comercial de los comerciantes, a los estudiantes y a todos los vecinos de nuestra ciudad en general. Aclaramos que, lo único que pretendemos los 253 trabajadores del transporte, es conservar nuestras fuentes laborales, poder trabajar dignamente y que se nos abonen mensualmente nuestros salarios y acreencias laborales, para así llevar el pan a la mesa de nuestras familias. Ante la inoperancia, la falta de compromiso y de acciones directas e inmediatas por parte de las autoridades Municipales, SOLICITAMOS al Sr. Gobernador de la Provincia de Formosa Dr. Gildo Insfran, que intervenga de inmediato con medidas efectivas y contundentes para salvar el transporte público en la ciudad de Formosa y así traer soluciones a los graves y continuos inconvenientes que venimos padeciendo desde hace mucho tiempo todos los trabajadores y los usuarios de la transporte público de nuestra ciudad.

Efectivamente, en varias provincias de nuestro país Gobiernos Provinciales, ante la inacción de los Municipios, se hicieron cargo del transporte público de pasajeros y trajeron la solución definitiva a los padecimientos que sufrían la población y los trabajadores.

Para concluir reiteramos que: LOS TRABAJADORES DE CRUCERO DEL SUR lo único que pretendemos es: TRABAJAR Y LLEVAR EL PAN DE CADA DÍA A LA MESA DE NUESTRAS FAMILIAS, POR LO QUE SOLICITAMOS AL SR. GOBERNADOR GILDO INSFRÁN UNA

SOLUCIÓN DEFINITIVA Y DE FONDO QUE TRAIGA LA PAZ SOCIAL Y RECUPERAR EL TRANSPORTE PÚBLICO EN NUESTRA CIUDAD.

LA SOLUCIÓN DEFINITIVA E INMEDIATA SERÍA“UN VERDADERO ACTO DE JUSTICIA SOCIAL”.