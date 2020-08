UTAH venció a New Orleans y Los Lakers se impusieron a Los Clippers

Compartir

Dos juegos atrapantes y bajo un estricto protocolo por el Covid-19. Los Jazz superaron a los Pelicans 106-104, mientras que el clásico de Los Ángeles fue para el equipo de LeBron James por 103-101.

Se terminó la espera. La NBA volvió en la nueva normalidad deportiva producto del impacto que generó la pandemia de coronavirus en el mundo. En el ESPN Wide World of Sports Complex, la ya famosa burbuja en Orlando, que fue el lugar elegido para la competencia, 22 equipos jugarán con un solo objetivo: luchar por el título de campeón que tendrá un particular asterístico por los cambios que se tuvieron en el formato de competencia tras la suspensión de la temporada, el pasado 11 de marzo.

Con dos partidos, este jueves se reinició la actual temporada. Los jugadores contaron con la posibilidad de utilizar diferentes mensajes en sus camisetas en lugar de sus nombres como lucha por la desigualdad racial en EEUU. Es por eso que en ambos juegos además hubo un emotivo homenaje a la hora de la entonación del himno de los Estados Unidos.

Después de que cada equipo disputara tres juegos amistosos en la previa a la vuelta de la actividad oficial, los primeros en salir a escena fueron los New Orleans Pelicans de la estrella naciente Zion Williamson ante los Utah Jazz, de Donovan Mitchell y el francés Rudy Gobert, quien fue primer jugador de la NBA que contrajo coronavirus.

En un partido cambiante y con resultado incierto hasta el final, Jazz venció 106-104 y tuvo la primera alegría desde el reinicio. Tan equilibrado fue el encuentro en cuanto a aportes individuales, que los equipos se repartieron goleadores, ya que con 23 puntos cada uno fueron los máximos anotadores del partido Jordan Clarkson, de Utah, y Brandon Ingram, de New Orleans.

En el segundo turno, en un duelo de equipos de Los Ángeles y de aspirantes al anillo, los Lakers derrotaron a los Clippers por un ajustado 103-101. La estrella LeBron James tuvo una mala noche en el tiro y se quedó con 16 puntos y 11 rebotes, pero fue fundamental para el triunfo de su equipo en el último minuto. El pívot Anthony Davis, con 34 puntos y 16 de 17 en tiros libres, fue quien llevó el peso de los Lakers, que con esta victoria igualan 2-2 a los Clippers en los enfrentamientos directos en esta temporada.