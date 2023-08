Vacaciones de invierno: 5,5 millones de personas viajaron por el país y hubo récord de turistas extranjeros

Unas 5,5 millones de personas hicieron turismo en algún punto del país durante las vacaciones de invierno, lo que marcaría según estimaciones privadas la mejor temporada de mitad de año desde 2017. Y que tuvo además una particularidad: tuvo un ingreso récord de 600 mil visitantes desde países extranjeros, lo que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) indicó como “una marca inédita”.

De acuerdo a cálculos de esa entidad, el gasto diario de los turistas durante su estadía en las distintas plazas turísticas argentinas fue de $16.490 por persona, es un 29% más que el año pasado a precios constantes, con un plazo de permanencia media de 4,5 días, una cifra superior al 2022. La incidencia del visitante internacional fue determinante en estas cifras, ya que su promedio de estadía fue de una semana y con un gasto diario mayor, cercano a los $29.200 por persona en promedio.

“Las vacaciones de invierno alcanzaron valores récord, tanto en turistas nacionales como internacionales. Viajaron 5,5 millones de personas por el país, esto representa un 6,7% más que el año pasado, y gastaron $410.633 millones en las ciudades que integran el circuito turístico nacional. El impacto económico fue 54,7% mayor que en 2022 a precios constantes”, resumió CAME en un comunicado publicado este domingo.

“Los números de las vacaciones 2023, elaborados por CAME en base a información brindada por entidades de provincias y municipios, reflejan un mes de julio muy bueno con altos niveles de consumo, con la nieve como lo más convocante. Pero también con la sorpresa de más presencia de turistas que el año pasado, especialmente en ciudades que habitualmente no eran muy visitadas. Por la presencia del turista internacional, que representó el 11% del total de viajeros del mes, la estadía media subió de 4 días en 2022 a 4,5 este año y el gasto diario promedió los $16.490, que a precios reales (es decir, descontando la inflación) fue 28,9%, superior a la temporada anterior”, consideraron desde la entidad que agrupa a empresas pyme de distintos rubros.

Extranjeros

“Se estima que 600 mil turistas de decenas de nacionalidades arribaron a la Argentina y gastaron 430 millones de dólares. Al dólar oficial, significaron $121.690 millones, o $29.200 diarios por persona, estimando una estadía promedio de 7 días”, proyectaron. “Hubo récord de ingresos de uruguayos, chilenos, brasileños y paraguayos, además de visitantes europeos y otros países del mundo. Solo desde Uruguay y Chile se cree que ingresaron el doble que en julio del año pasado”, precisó CAME.

En ese sentido, el presidente de esa entidad Alfredo González analizó con el ministro de Turismo Matías Lammens, la temporada de vacaciones de invierno y estimó que el impacto económico en las economías regionales rondó los 1500 millones de dólares (a moneda constante, a dólar oficial). “Estos 21 días reflejan la mejor temporada invernal desde 2017″, dijo el titular de CAME y agregó: “El turismo es un gran derramador en varios sectores, ya que en las localidades que reciben visitantes no sólo se benefician los emprendimientos ligados a la actividad, sino todos los demás comercios”, mencionó.

Temporada invernal,

por provincia

Para el caso de la provincia de Buenos Aires, más de 800 mil turistas visitaron el distrito en las vacaciones, de los cuales 350 mil fueron a Mar del Plata para quedarse entre 4 y 5 días, indicó CAME. “En la costa, a pesar del frío, fueron muy concurridas también ciudades como Pinamar, Villa Gesell, Cariló, y las del Partido de la Costa. En el interior de la provincia, los niveles de ocupación de los fines de semana fueron casi plenos en Tandil, Sierra de la Ventana y Tigre”.

En Córdoba, las cifras de la temporada invernal fueron récord en casi toda la provincia. Valle de Calamuchita, Córdoba capital, Villa Carlos Paz, La Falda, Villa General Belgrano, Mina Clavero, Capilla del Monte o Cosquín, todos fueron centros muy concurridos. En Río Cuarto, el observatorio de turismo local cuantificó un impacto económico de $420 millones por los gastos realizados por persona en julio.

En el norte, Jujuy no tuvo la mejor temporada “por los cortes que afectaron a la provincia”, mencionó CAME. “Igualmente, más de 70 mil turistas ingresaron en las primeras 3 semanas del mes, para pasar sus vacaciones recorriendo pueblos, cerros, salares, la selva de Yungas, La Puna y principalmente la Quebrada de Humahuaca.

En Salta, por su lado, la temporada invernal dejó el ingreso de turistas de diferentes partes del mundo y del país. Los corredores gastronómicos estuvieron muy transitados, y ciudades como San Antonio de los Cobres, Rosario de la Frontera, Chicoana, San José de los Cerrillos, Cachi, Cafayate y Salta Capital, fueron muy concurridas.

Para Mendoza los primeros números que se conocieron marcan “un invierno excelente”, apuntó CAME. “Solo durante las dos primeras semanas de vacaciones, la provincia recibió 235.000 turistas, que superaron las expectativas previas y dejaron ingresos por $3.762 millones. El gasto diario fue de $16 mil por turista y la estadía promedió las 4,2 noches”, detallaron.

Por último, para el caso de Misiones, “si bien la provincia recibe turistas todo el año, las vacaciones de invierno habrían dejado unos 250 mil ingresos. El gasto promedio diario fue de $20.300 y la estadía media de 6,1 noches. Lugares emblemáticos como San Ignacio, el Parque Nacional Iguazú, Salto Encantado y el Parque Temático de Santa Ana, fueron muy concurridos, mientras que los municipios más visitados resultaron Puerto Iguazú con una ocupación de 100%, Posadas 96%, San Ignacio 95%, El Soberbio 95%, Oberá 95%, Aristóbulo del Valle 90% y Eldorado 86%”, concluyeron desde CAME.