La semana pasada fui a la escuela que está en el barrio Liborsi y porque me faltaban 3 días para completar los 3 meses no me vacunaron y ahora salen con que solo son necesarios 21 días y ya se pueden vacunar. Claramente se mueven por su interés porque sus condiciones cambian todo el tiempo. Juegan con la salud de la gente.

