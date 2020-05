Valentina Bassi volvió a defender el autocultivo y el uso terapéutico del cannabis

Compartir

Valentina Bassi reveló que cultiva y prepara aceites para su hijo, que sufre trastornos de sueño. Lleva cuatro años con esa práctica y pide que la legislación se flexibilice. En su visita a Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece), que desde el inicio de la cuarentena es conducido por Juana Viale, la actriz decidió contar una vez más su experiencia con el objetivo de, “como persona pública”, ayudar a revertir la situación.

Lisandro (11), fruto de su relación con Ulises Rosell tiene autismo. “La vida no es rutina, durante el tratamiento uno le va dando las herramientas para adaptarse a los cambios de la vida. Me di cuenta la importancia del autocultivo para el tratamiento canábico en cuarentena, te da una autonomía”, expresó la actriz.

“Es muy caro el tratamiento canábico y con la cuarentena muchísimo más, además de la complicación del trámite para gestionarlo. Estoy con muchísima esperanza para que se dé la Ley -para legalizar el cannabis medicinal-, que está muy mal reglamentada, es muy incoherente todo”, cuestionó Bassi.

“Que haya una ley solucionaría que uno no vaya preso por cultivar cannabis medicinal. Se ha visto que tiene beneficios en chicos que tiene convulsiones refractarias. El cannabis es una excelente medicina complementaria que los adultos mayores utilizan mucho para los dolores”, agregó la reconocida actriz.

“Si se regula la Ley el CONICET va a estudiar, el INTA va a plantar cannabis y se va a regular. Los estudios están más encarados a la epilepsia refractaria donde los trabajos científicos han demostrado que es efectivo. El cannabis es de muy baja toxicidad, es un gran regulador y en el autismo también”, reconoció Valentina.

“En el autismo cada caso es absolutamente individual porque el espectro es amplísimo. Yo empecé a darle a mi hijo cannabis cuando lo tuve que comenzar a medicar porque él no dormía y ese medicamento era una bomba”, reflejó.

En 2017, el Gobierno reglamentó la Ley 27350 que regula la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. Al respecto, Valentina dijo, en su momento, que esta ley era un avance, pero se quejó porque “está pésimamente reglamentada”.

Con esta alternativa medicinal, Bassi reconoce que hoy su hijo está perfecto y es feliz. Y esto ayudó mucho a la vida personal y laboral de la actriz. "Yo también estoy más tranquila. Puedo trabajar mejor, en un momento me retraje mucho", reveló.