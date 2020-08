Valeri, Blanco y Conechny campeones de la MLS

Compartir

El torneo de preparación #MLSIsBack tiene campeón. Portland Timbers se consagró al vencer en la final disputada en el complejo deportivo ESPN Wide World of Sports Complex, en Disney, al local Orlando City por 2 a 1. Con su victoria, logró también la clasificación a la Liga de Campeones de la Concacaf y recibió un importante premio económico de u$s 1,1 millones.

En el campeón hay abundante presencia argentina, con los ex Lanús, Diego Valeri y Sebastián Blanco y el ex San Lorenzo, Tomás Conechny, aunque el ex azulgrana no tuvo minutos. Para llevarse el título, dejaron en el camino a Cincinnati, New York City y Philadelphia Union con aportes goleadores de los exjugadores de Lanús, que marcaron tres y dos tantos, respectivamente.

Para Portland, que se impuso con tantos de sus dos zagueros centrales, el congoleño Larrys Mabiala a los 27 minutos del primer tiempo y el croata Darío Zuparic a los 21 del segundo (igualó transitoriamente el uruguayo Mauricio Pereyra a los 39 de la etapa inicial), se trató de su tercera final en las últimas seis temporadas, en las que fue campeón en 2015, subcampeón en 2018 y de nuevo campeón en este 2020.

Por su parte Orlando City, donde juega el también argentino Rodrigo Schlegel, ex defensor de Racing que hoy estuvo entre los suplentes y no ingresó, superó sucesivamente en la fase final al canadiense Montreal Impact, a Los Angeles FC y a Minnesota United. En sus cinco temporadas de existencia como franquicia nunca había llegado a una postemporada.

La temporada regular de la MLS se reanudará el próximo miércoles 19 y en la primera fase del calendario la mayoría de los equipos jugarán media docena de partidos ante rivales regionales hasta el lunes 14 de septiembre venidero.