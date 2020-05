Valeria Mazza pasó por el quirófano, en medio de la cuarentena: “No hay que dejarse estar”

Compartir

“A pesar de la cuarentena no hay que dejarse estar”, recomendó Valeria Mazza en su cuenta de Instagram a sus casi 400 mil seguidores, junto con una foto de ella besando a su marido Alejandro Gravier, ambos con barbijo y ella lista para entrar al quirófano.

Su posteo hacía referencia a que el jueves la modelo se sometió a una intervención de hernia en el Hospital Austral. “Amor en tiempo de cuarentena”, escribió junto con la postal de su compañero de vida.

“Hoy pase por el quirófano en el Hospital Austral por una hernia que molestaba. A pesar de la cuarentena no hay que dejarse estar, no pases por alto los controles médicos, la vida sigue. Cuidate”, agregó la también empresaria en su cuenta de Instagram.

Su posteo tuvo más de veinte mil “Me gusta” y más de 600 comentarios, entre ellos el de su colega Pampita Ardohain que le envió emojis de corazones y de un brazo haciendo gesto de fuerza.

“Que tengas una rápida y pronta recuperación hermosa”, “Cuidate mucho, aquí te esperamos”, “Todo lo mejor, hermosa pareja”, “Muy cierto buen consejo”, “Que te mejores”, “Todo va a ir bien”, “Que todo salga perfecto” y “A tener mucho cuidado después”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores, con decenas de corazones.

Hace unos días la modelo y su marido cumplieron años de casados. “Feliz aniversario, 22 años pasaron del día que dijimos Sí. Con el sueño de formar una familia. Y seguimos disfrutamos cada día de estar juntos. Por muchos años más, porque juntos todo se hace más fácil”, escribió ella.

El 9 de mayo de 1998 Mazza y el empresario realizaron una gran fiesta para celebrar su amor, a la que asistieron figuras del ambiente artístico, político y deportivo, como Susana Giménez, Diego Maradona, Bernardo Neustadt, Araceli González, Adrián Suar, Guillermo Vilas, Franco Macri, Flavia Palmiero, Daniel Scioli.

La mega boda había sido transmitida por televisión, ya que nadie quería perder detalle, así como años antes la pantalla había sido testigo de las uniones de Diego Maradona con Claudia Villafañe o de Palito Ortega con Evangelina Salazar.

Pasadas las 20.30 la novia llegó en un coche antiguo acompañada por su padre a la Iglesia del Santísimo Sacramento. Lucía un vestido de doble escote y breteles finos, con piedras bordadas, creación de Giorgio Armani. Allí la esperaba el flamante novio.

Uno de los momentos más esperados fue cuando la pareja, ahora de recién casados, salió de la Iglesia. Gravier, que llevaba un traje muy elegante, impactó al público cuando desplegó una galera que hasta hoy es recordada. Para algunos aquel elemento le sirvió para ganar algunos centímetros de altura y estar más cerca de la novia.

Fruto de ese amor nacieron Tiziano, Balthazar, Benicio y Taína. Hoy la familia se encuentra pasando la cuarentena en su casa y para matar el tiempo libre, Mazza y su marido suelen hacer diferentes vivos en sus redes sociales, muchos de ellos con entrevistas a amigos o a profesionales de la salud.

Pero además, la mayoría de las veces acompañados por su hija, encontraron en la cocina una nueva pasión y comparten las recetas familiares. Entre otras cosas ya hicieron pan casero, sopa de calabaza, canelones y pizza.