Desde el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, informaron que hoy y mañana, el camión sanitario estará en las localidades de Ibarreta y Comandante Fontana, respectivamente, ofreciendo de manera gratuita, el servicio de mamografía a las mujeres que allí residen.

Al estudio podrán acceder las que tengan “desde 40 años en adelante. También las que, aunque tenga menos edad, tengan antecedentes familiares de cáncer de mama y quienes presenten síntomas correlacionados con este tipo de cáncer”, indicó la directora del hospital de Ibarreta, doctora Daiana Calas.

En ese marco, la funcionaria puso de relieve que “es muy importante para las mujeres ibarreteñas que puedan acceder a este servicio de mamografías gratuitas y cerca de sus casas. Sobre todo, para las que no cuentan con obra social, o porque no pueden ir hasta la capital por los gastos que implica el traslado”.

Y agregó, más adelante, que “ya estamos teniendo mucha convocatoria porque no solo se acercaron a solicitar su turno las mujeres de nuestra localidad, sino también las que viven en las colonias que están dentro de nuestra área de responsabilidad sanitaria, incluyendo de las comunidades aborígenes”.

Calas invitó a las vecinas, que aún no concurrieron a solicitar su turno, a que se presenten al hospital para hacerlo, o bien “que se presenten el viernes a partir de las 8.30 con su DNI en mano”. Recordó en ese sentido, que “la mamografía es fundamental para detectar tempranamente el cáncer de mama y por eso, es muy importante cumplir con este control que debe repetirse cada año”.

Explicó que, en caso que se agoten los cupos y ese día alguna paciente no se pueda realizar la mamografía, estaremos haciendo las gestiones correspondientes para programar el turno y el traslado, para que vayan hasta la capital a hacerse la mamografía en alguno de los hospitales que cuentan con ese servicio.

