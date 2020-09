Vecinos de un sector del barrio Laura Vicuña piden que les conecten luz y agua

Compartir

Vecinos del barrio Laura Vicuña de esta ciudad que residen en una zona inundable del lugar, en diálogo con el Grupo de Medios TVO pidieron que ante la falta de respuestas a la entrega de módulos habitacionales que les habían prometido por la que deben seguir viviendo en el lugar, les realicen la conexión legal del suministro de energía eléctrica como también de agua potable asegurando que están dispuestos a pagar por los servicios.

En ese marco una pobladora del lugar expresó que “seguimos esperando los módulos, pero como no nos dicen nada ya vamos por otra cosa, necesitamos que nos solucionen el tema de la luz que vengan porque acá se nos queman todas las cosas, no tenemos buena luz, esperamos alguna solución si es que se puede, lo mismo con el camino si pueden venir a repararlo”.

Asimismo contó que se encuentran habitando en una zona baja y cuando crece el río “el agua entra hasta la mitad de la casa más o menos, sí o sí tengo que salir e irme a alquilar pero esta vez si es que llega a venir el agua no vamos a poder hacer eso porque todo está carísimo, tengo un bebé y no podemos estar pagando, solo somos empleadas domésticas. Nosotros estamos dispuestos a pagar la luz por ahí si vienen, no hay ningún problema con los vecinos, estamos dispuestos a hacerlo con tal de tener un buen servicio”.

De la misma forma otro vecino explicó que varios ya han realizado el reclamo para que les bajen el suministro y que desde Refsa les pidieron que realicen la construcción de los correspondientes pilares. “Nos dijeron que tenemos que tener listo todo porque en cualquier momento eso se va a solucionar, que van a traer el transformador pero tienen que hacer unos papeles, yo no llegué a hacer todavía, estoy dispuesto a pagar por el servicio, que pongan medidor, transformador, yo pago y duermo a la noche con el aire acondicionado si es que puedo tener acceso a esa bendición”, manifestó.

Asimismo aseveró que tampoco tienen buen suministro de agua potable, “nosotros nos llevamos bien con los vecinos y juntamos de a poco, estamos en unión pero acá falta agua, es baja la presión, solo sale bien a la madrugada y por eso juntamos el agua, no llega bien a lo largo del día. Lo que más necesitamos es la electricidad, trabajo todo el día y cuando vengo para descansar no siempre puedo, trabajo en el mantenimiento de todo lo que es construcción, electricidad y plomería, puedo pagar los servicios pero no pago porque no tenemos el servicio y tampoco tenemos factura”.

“Los vecinos están de acuerdo con esto, nadie quiere ir a reclamar de nuevo porque la mayoría ya ha hecho, lo mismo que yo hice con un vecino”, acotó.

Respecto a cómo hacen en los días de mucho calor, relató que “yo por ejemplo me dormí en el piso, cuando era joven sufrí una insolación y me quedaron secuelas, en el colchón no aguanto si es que no hay una ventilación, por eso me tiro al piso a dormir, así ya pasé varias noches de estos últimos días donde hizo mucho calor. Nosotros necesitamos una solución, la mayoría de los que estamos acá somos personas trabajadoras que podemos pagar por los servicios”.