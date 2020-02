Vecinos del barrio Namqom piden una guardia médica nocturna en el centro de salud

Compartir

Pobladores del barrio Namqom de esta ciudad se reunieron ayer por la mañana en el barrio junto a un grupo de pastores y padres para reclamar por la presencia de una guardia médica nocturna en el centro de salud del lugar, algo que aseguraron es de vital importancia teniendo en cuenta que ante un hecho de emergencia el tiempo es oro y por no contar con profesionales de la salud, la ambulancia «tarda mucho» al llamado y lo mismo sucede cuando las familias deben concurrir a otro nosocomio de la zona, lo que agrava la situación del paciente.

En ese marco Eusebio Barreto, un poblador del lugar que habló con el Grupo de Medios TVO aseguró que volvieron a realizar este reclamo por la muerte de una beba de 1 año que ocurrió justamente porque no habría recibido una atención médica a tiempo.

«En el barrio estamos reunidos un grupo de padres, pastores de iglesia por un interés común que es que en la sala del barrio no tenemos médico de guardia, esa es la inquietud de la comunidad», comenzó diciendo el vecino y referente del lugar.

«Lo que queremos es tener guardia medica toda la noche, esto va dirigido al gobernador de la provincia porque ya habíamos hablado con la directora del centro de salud y nos manifestaron que es imposible el reclamo porque no hay doctores en la provincia, pero acá tiene que haber una decisión política del gobernador mismo», señaló.

Asimismo aseveró que «el problema que tenemos en el barrio es la distancia entre ir al Hospital del Distrito 8 en lo que tarda una ambulancia, hace poco hubo la tragedia de una familia y falleció una beba de 1 año, eso también nos dio pie para volver a hacer este pedido que muchos hermanos ya venían haciendo pero siempre fue negativa la respuesta».

De la misma forma dijo que iban a realizar una nota para plasmar su pedido, «la nota va dirigida al gobernador Insfrán porque acá se van a reunir los pastores, van a empezar a firmar y llevaremos directamente al gobernador porque los directivos de la sala dicen que no hay médicos, que no hay presupuesto para eso pero no podemos estar así».

Aseveró además que en caso de recibir una respuesta negativa a su pedido, «se convocará a una asamblea y veremos qué otra medida tomar, esto es muy importante y lo necesitamos, el pedido especifico es el doctor de guardia, acá tenemos dos enfermeros pero ellos están atados de mano digamos porque no pueden recetar ni medicar a una persona que viene a recibir auxilio a la sala a altas horas de la noche, no queda otra que ir lejos y el tema es la distancia cuando hay algo de gravedad. La directora nos dice que hay médicos entre semana y sabemos que es así pero básicamente el pedido muy especifico es el médico de guardia porque los enfermeros están pero no pueden hacer mucho, son como serenos porque toman los datos de la gente, llaman la ambulancia y nos derivan a otro lugar, uno depende de los minutos que tarde la ambulancia entre que llega del centro y si nos atiende o no, estamos hablando de vidas, el tiempo es vital en todo esto».

«Acá en el barrio hay muchas iglesias evangélicas y contamos con el apoyo de muchos pastores porque no es un capricho ni nada, es un pedido muy necesario en el barrio por la cantidad de habitantes del lugar donde no hay solo originarios, también hay gente de otros barrios cercanos que van a esta salita y es una necesidad verdadera», aseguró el poblador.