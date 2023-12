Vecinos inundados se manifestaron de manera pacífica: «Queremos soluciones, no excusas»

El viernes en horas de la tarde, un grupo de vecinos inundados del barrio Libertad realizó un corte de calle sobre avenida Néstor Kirchner, frente a la estatua del ex presidente que lleva el mismo nombre, para manifestarse y reclamar soluciones al gobierno. “Queremos soluciones al problema, no excusas”, coincidieron los manifestantes.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, un vecino de la zona comentó: “nos duele la cintura, piernas y brazos de tanto escurrir el agua de nuestras casas, a eso le sumamos la situación de shock emocional que nos pega por ver los muebles que se destruyen, es una sensación terrible y produce dolor”.

“El agua comenzó a ingresar por la cloaca del baño, también revienta adentro de la casa, creo que hay falta de planificación. Nunca se hicieron las obras que corresponden, una vez que el agua avanza es imposible detenerla”, siguió diciendo.

Agregó el hombre que “nosotros tenemos 18 años viviendo acá, y hasta estas dos últimas lluvias nunca nos había pasado que nos inundáramos de esta manera, creo que hicieron alguna otra obra o algo pasó por eso ahora tenemos agua en las casas, porque no drena”.

“La idea no es solamente visibilizar sino también pedir que solucionen el tema, porque estamos cansados de excusas, de que la culpa la tiene el vecino porque tira residuos o la naturaleza, personalmente me parece que la cuestión viene de fondo”, señaló en cuanto a la protesta.

“Pedimos obras, que solucionen el problema, no nos sirve de nada que venga un funcionario y nos hable, estamos cansados, queremos soluciones nada más”, sentenció.