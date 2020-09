Velázquez: “En el fútbol infantil respiras amateurismo, es como volver a las fuentes”

Compartir

Una de las noticias que marcó las últimas semanas en el mundo “Franjeado” es la llegada del histórico Diego Velázquez al Staff Técnico de las formativas del club de casaca azul y blanca. De lo importante de esta novedad, de sus ansias y de lo que le puede aportar a este área del club, en las próximas líneas.

“La llegada a la formativas es una incentivo. Hace mucho que estoy en el club, me tocó lograr cosas muy importantes con esta camiseta y ahora poder empezar a trabajar con los chicos en la parte formativa es un lindo desafío. Es algo hermoso poder seguir ligado al club y sobre todo al fútbol que es lo que hice toda mi vida. El club a través de su Presidenta me da una linda posibilidad. Tener una chance laboral en este momento tan duro es algo digno de agradecer. Es un incentivo más que importante desde lo personal” empezó diciendo el “9”.

En cuanto a lo que puede aportar en su nueva tarea y al trabajo del Staff, Velázquez dijo: “Mi experiencia puede ser importante. Creo que uno puede sumar su forma de ver, su impronta como formador, pero la clave también pasa por estar abierto a aprender. Considero que siempre se puede aprender, sumar conocimientos y los chicos siempre te generan cosas nuevas. Con el equipo de trabajo de infantiles hace mucho que vengo hablando y las pautas a corto plazo son las de tener a los chicos enfocados en el entrenamiento, apoyarlos desde lo deportivo, personal, social. Esto de la pandemia hace que debamos estar atentos a ese factor, el social de cada niño”.

“Me siento reconocido, muchos chicos me saludan. Por ahí uno tiene esa alegría impagable de saludar a un niño y que se sientan contentos. Me pasó de recibir invitaciones a cumples de chiquitos que tal vez no conocía y eso fue muy lindo. Ojala que eso sirva para que yo me acerque a ellos y ellos al club lógicamente. Ojala mi experiencia sirva para que ellos se puedan abrir al deporte, que me puedan escuchar pero sobre todo poder transmitirles lo que he aprendido”, subrayó el delantero sobre el cariño de quiénes serán sus futuros dirigidos.

Para cerrar Diego expresó: “En el fútbol infantil respiras amateurismo, es volver a las fuentes como se dice. La idea es hacer que se valoren un montón de cosas que tal vez al estar en un plantel profesional no se da cuenta de que todo lo que cuestan. Estoy ansioso por empezar. Ojala se pueda dar en un momento cercano. Veo mucho a los chicos de infantiles, de inferiores, los chicos son muy nobles, muy puros y queda en uno tratar de sacar lo mejor de cada uno de ellos”.