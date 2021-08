Venta de combustible al público: durante el mes de junio Formosa tuvo un retroceso del 10.3%

Compartir

Linkedin Print

En junio de 2021, las ventas de combustibles a nivel nacional mostraron un alza interanual del 22,8%, una suba explicada parcialmente por un rebote respecto al mismo mes del 2020, donde aún seguían siendo fuertes las restricciones para la circulación, aunque en menor medida que los meses previos. En el caso de Formosa, ocurrió todo lo contrario ya que tuvo un retroceso de 10,3%. Vale decir que junto a Santiago del Estero viene protagonizando hace ya tres meses el ranking de descensos.

Comparación entre regiones

La comparación interanual (vs junio 2020) muestra que, al observar los datos por regiones, todas han experimentado alzas, pero son de menores magnitudes que las observadas en abril y mayo, justamente por la base comparativa. Igualmente, se trata de alzas importantes.

En este contexto, el mayor incrementó año-contra-año de junio se observó en CABAPBA, que tuvo una suba del 33,5%, mientras que en segundo lugar se ubicó la región de la Patagonia (+30,7%). Le sigue Cuyo, que quedó tercera con +24,7%, e inmediatamente después se ubica el NEA CON +20,9%, aunque quedó por debajo de la media nacional.

Más atrás, cierran el listado la región Pampeana (+10,9%) y el NOA (+8,7%), siendo los desempeños más débiles del país en esta comparación.

Cuando realizamos el análisis comparativo mensual (vs mayo 2021) por regiones, se da un resultado más heterogéneo: dos regiones tuvieron retracciones y cuatro experimentaron subas, mostrando de este modo un comportamiento muy distinto de la salida de las restricciones de mayo.

Por su parte, la región de Cuyo tuvo la suba más alta del país (+8,0%), con buenos desempeños de todas las provincias que la conforman, con San Luis como líder; CABAPBA quedó segundo con una suba del 6,7% (con CABA traccionando el alza), y en tercer lugar se ubicó el NOA (+2,6%), con La Rioja y Tucumán mostrando buenas performances. La Patagonia, por su parte, es la cuarta región con incrementos mensuales (+1,9%). Por su parte, las dos regiones que mostraron caídas fueron el NEA (-1%, con Chaco y Misiones presionando a la baja) y la Pampeana (-2,2%, con Córdoba con el principal descenso).

Ahora bien, cabe preguntarse, considerando el efecto rebote que aún se observa en este mes de junio para la comparación interanual, cómo se encuentra el volumen de venta contra un período no pandémico. Si bien todas las regiones crecen contra junio 2020, solo una logra hacerlo contra igual mes, pero de 2019. Si comparamos los datos de junio 2021 con los de ese mes, pero de 2019, sin pandemia en el medio (pero con importante crisis de consumo) vemos que hay una sola región con resultados positivos: Cuyo, que registra una suba del 2,5%; el resto de las regiones tuvo ventas en este 2021 por debajo de los volúmenes de junio 2019. En ese marco, la mayor retracción se ve en la Patagonia (-13,9%), seguida por la región Pampeana (-10,3%). El NEA, por su parte, es la región con el menor descenso (-1,7%). A nivel nacional, el consumo aún está 8,5% por debajo del 2019.

Jurisdicciones

En la comparación interanual, 21 de las 24 jurisdicciones del país mostraron incrementos, motivados parcialmente por la base de comparación. Sin embargo, al igual que ocurrió el mes anterior, hay resultados muy heterogéneos.

La media nacional mostró un incrementó de 22,8%, y fueron diez los distritos con alzas mayores a ese nivel. La CABA encabeza este listado con una suba del 62,1%, y la brecha con el segundo es muy alta: Jujuy se colocó en esa posición con un alza del 37,5%; a su vez, Río Negro completa el podio (+36,7%). Estas tres jurisdicciones, junto a Chubut, Mendoza y Entre Ríos son las únicas con alzas por encima del 30%.

Una provincia creció a la par de la media nacional (Santa Cruz) y otras diez provincias tuvieron incrementos por debajo de ese nivel. Las más bajas se ven en Tucumán, Santa Fe y San Luis, todas por debajo de los siete puntos porcentuales.

Por su parte, fueron tres las provincias que tuvieron retrocesos y todas corresponden a provincias del norte: Catamarca (-1,4%), Santiago del Estero (-8,6%) y Formosa (- 10,3%). Estas últimas dos viene protagonizando hace ya tres meses el ranking de descensos.

Por otra parte, la comparación mensual (frente a mayo 2021) muestra que, de las 24 jurisdicciones analizadas, 17 tuvieron incrementos, pero algunos casos fueron muy débiles. CABA nuevamente registró la mayor suba (+11,8%), seguida de Formosa (+11,6%), siendo las únicas con doble dígito de suba; le siguen San Luis (+9,6%), Mendoza y San Juan. Además, hubo una provincia (Salta) sin variación (0%). Entre las seis jurisdicciones con caídas, Córdoba muestra la más alta (-6,2%).

Acumulados del 2021

Finalmente, el último punto a desarrollar tiene que ver con las ventas acumuladas del período enero-junio 2021 contra mismo período 2021. En este punto, a partir de los fuertes rebotes de abril y algo menores de mayo, el resultado acumulado es positivo para todas las regiones, con Cuyo a la cabeza con un alza del 24%, a partir particularmente de los saltos de los últimos tres meses. Detrás se ubican la región de la Patagonia (+21,2%) y CABA-PBA (+20,9%).

Esas tres regiones son las que cerraron el acumulado del primer semestre del año con subas por encima de la media nacional (que fue de +17,1%). Más atrás, se ubican el NEA (+14,8%), el NOA (+12,3%) y la Pampeana (+10,3%).

Estas diferencias de incrementos se explican a partir de los mayores rebotes tras caídas más duras en el año anterior, algo que se verifica, sobre todo, en la Patagonia.

A su vez, visto por jurisdicciones, 22 de las 24 tienen alzas y solo dos provincias registraron descensos: Santiago del Estero y Formosa (-6,8% y -8,9%, respectivamente), idéntica situación que cuando realizamos el mismo análisis comparativo acumulado en los dos meses previos.

La media nacional marca un alza del 17,1%, y si tomamos los incrementos por encima de ese nivel, son diez las provincias que lo logran, encabezadas por CABA (+32,8%), Tierra del Fuego (+31,7%) y Mendoza (+29,9%).

A su vez, doce provincias crecen por debajo de la media nacional, y los desempeños más débiles se observan en La Pampa (+4%), Catamarca (+6,9%) y Santa Fe (+8,6%). Estas tres provincias, junto a San Luis y Entre Ríos, son las únicas con alzas por debajo del 10%.

¿Qué encontramos al

analizar contra igual

período, pero de 2019?

A nivel regional, Cuyo y el NEA muestran crecimiento (+4,6% y +2,8%, respectivamente); el resto de las regiones, están tiene el consumo por debajo del primer semestre 2019, con CABA-PBA como la más retrasada (-17,8%). La media nacional muestra que aún se está 9,4% por debajo del 2019.

A nivel subnacional, apenas siete provincias tienen volumen de ventas por encima de 2019, liderados por Mendoza (+11,6%), Corrientes (+10,4%) y Misiones (+6,6%). Esto explica el hecho de que Cuyo y el NEA, a nivel consolidado, muestren incrementos.

Entre los distritos de mayor caída, se observa a Santa Cruz (-21,7%), Buenos Aires (- 18,8%) y Formosa (-17,4%).

Compartir

Linkedin Print