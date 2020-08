Compartir

Linkedin Print

Creo que es hora de que el servicio de transporte urbano mejore, no puede ser que los fines de semana tengamos que esperar más de dos horas para que pase un móvil. No se olviden que el personal de salud y policial continúa trabajando esos días, muchos no tenemos medio de movilidad y dependemos del transporte que tiene un pésimo servicio.