Víctima de violencia de género expone nulo accionar policial: «Pensé que me iban a ayudar, por eso denuncié»

En contacto con el Grupo de Medios TVO, una joven de la localidad de Misión Laishí que fue víctima de violencia de género por parte de quien hasta este fin de semana era su “novio” contó que tras ser agredida por el sujeto se acercó hasta la Comisaría del lugar para radicar la denuncia, pensando que iba a ser contenida y que los efectivos irían por la detención de su agresor, pero grande fue su sorpresa al ver el nulo accionar. “Pensé que me iban a ayudar, por eso denuncié. Considero que se minimizó lo que me pasó y sabiendo dónde podría estar esta persona hicieron caso omiso”, cuestionó.

Es importante decir que por cuestión de seguridad y evitar represalias contra la mujer se optó por obviar su identidad. “No me gusta tener que salir a contar una y otra vez lo que me pasó, pero es necesario, porque es una historia que se repite. Quienes nos tienen que cuidar deben estar realmente comprometidos con la causa, no es posible que minimicen las cosas, después se preguntan por qué no denunciamos. Yo me animé, y ahora con la cara morada tengo que ir a la Comisaría a preguntar si ya lo detuvieron para así poder estar tranquila, eso no está bien, no cuidan ni protegen a la víctima que se animó a denunciar, eso es lamentable. Me dijeron que si quiero agilizar todo que ponga un abogado, ellos qué saben si tengo para pagar a un letrado. Es una tomada de pelo”, dijo indignada.

El hecho

Al relatar lo sucedido señaló que la agresión se registró en Navidad, y que permaneció varias horas privada de su libertad por parte del sujeto, quien durante todo ese tiempo la agredió física y verbalmente. “El lunes a la madrugada salimos del boliche y fuimos a su domicilio en donde le reclamé por unos mensajes. Fue ahí que me encerró y le puso llave a la puerta para que no pueda escaparme. Me sacó el teléfono y la llave de mi moto, entonces lo empujé y ahí comenzaron las agresiones que duraron varias horas”, detalló la mujer.

Seguidamente recordó que estuvo encerrada aproximadamente hasta las 10 horas, cuando finalmente pudo salir del domicilio. “Me dirigí a mi casa, pasando las horas me acerqué a la Comisaría, desde ahí me llevaron al Hospital y luego iniciaron la denuncia. Al terminar de dar mi declaración me habían dicho que ellos no podían ir a buscarlo o entrar al domicilio, que debían esperar a que el salga a la vía pública. No me asistió ningún personal de violencia de género solo el oficial de guardia. No me hicieron acompañamiento porque para ellos no es un caso de gravedad”, señaló.

“La Policía hace

lo que puede”

Seguidamente, la mujer fue consultada por lo que sucedió después de haber denunciado. “Me dijeron que hay una orden de captura en contra de esta persona, pero lo concreto es que no lo buscan, están esperando encontrarlo en la calle solamente, mientras tanto soy yo la que me tengo que esconder porque no sé dónde está o si podría volver a buscarme”, aseveró.

“Nunca pensé que pasaría por esta situación, y sinceramente creí que tanto la Policía como la Justicia iban a responder, no lo hicieron. Yo estaba confiada y me animé a ir a la Comisaría a exponer lo que me pasó”, continuó manifestante y agregó que “la Policía dice que en cada dependencia tienen personal capacitado para tratar estos temas, y eso es mentira, a mí no me asistió nadie, no recibí contención tampoco, me dejaron sola, y ahora me tengo que esconder porque no sé qué puede pasar”.

En este marco, reconoció que ayer a la tarde nuevamente se acercó a la sede policial y “el Oficial que estaba en la dependencia me dijo que ponga un abogado para que acelere las cosas, que ellos están haciendo su trabajo y están esperando a que salga. También me dijo que el juez no va a firmar una orden de allanamiento para el lugar donde se cree que está escondido porque lo que me pasó no es de gravedad, sinceramente no sé a qué se refieren con hecho grave, acaso me tengo que morir para que hagan algo, es lamentable que respondan de esta manera, me siento decepcionada”.

“Yo le dije que iba a ver qué hacía porque necesito respuestas, y me respondió el Oficial que haga lo que quiera porque la Policía hace lo que puede”, indicó.

Por último, consultada si es que la Unidad de Atención a la Víctima del Poder Judicial de Formosa se contactó con ella confió que “me llamaron hoy -por ayer-, me dijeron que mañana me van a llamar de nuevo”.