Vidal toma distancia de alianza con LLA: «No es el momento»

La diputada nacional del PRO por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseveró este sábado que «no es el momento de hacer alianzas electorales» en alusión a un eventual acuerdo entre ese espacio político y La Libertad Avanza (LLA), que conduce el presidente Javier Milei.

En ese sentido, la ex gobernadora bonaerense afirmó que, por el contrario, es momento de «acompañar lo que está bien y cuando hay conflicto, tratar de llevar a que se resuelva».

«No creo que este sea un momento de especular, de hacer alianzas electorales. Creo que este es un momento de acompañar lo que está bien y cuando hay conflicto tratar de llevar a que se resuelva», dijo Vidal en declaraciones a CNN radio.

La diputada destacó que «para el 2025 falta mucho. Hoy tenemos otras urgencias. Hoy es más urgente que el lunes no empiezan las clases por amenaza de Ctera, que estuvo en silencio durante cuatro años y ahora somete a chicos de todo el país a un día de clases perdido. Es más urgente el cambio de fórmula para los jubilados, que ya han sido castigados con la fórmula de (el expresidente Alberto) Fernández. Es más urgente la recomposición del salario de trabajadores».

Vidal, además, argumentó que «sí es tiempo de que nos pongamos de acuerdo, por lo menos aquellos que pensamos parecido nos pongamos de acuerdo en rumbo y en valores».

En relación al enfrentamiento entre el presidente Javier Milei y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, la diputada consideró que «la Argentina está en un momento muy dramático», y agregó que «todos los argentinos nos enfrentamos a la situación crítica de que no hay plata. Todos tenemos demandas y la necesidad afecta a todos los argentinos y a cada uno de los chubutenses».

En ese sentido, Vidal señaló que «los argentinos y los chubutenses no pueden ser rehenes de una discusión entre el gobernador -o los gobernadores- y el presidente».

«Detrás de esas discusiones, hay chubutenses y argentinos que la están pasando muy mal», advirtió y agregó que «todos los dirigentes estén a la altura».

Vidal dijo que se trata de «ponerse un objetivo común que tiene que ser el déficit cero, porque es verdad que sin déficit cero la Argentina no puede derrotar a la inflación, que nos afecta a todos».

«Pero también un camino donde todos pongan una parte del esfuerzo. Creo que eso hasta ahora no ha sucedido», precisó.

Según la diputada «hasta ahora el déficit cero es un camino llevado adelante por el Gobierno Nacional, pero sin el acuerdo de las provincias, y esto va a llevar a sucesivos conflictos».

En ese sentido, apuntó a la importancia de lograr el objetivo de déficit cero: «Para eso, las provincias y la Nación tienen que ajustar el gasto».

«Eso es lamentablemente así, y es el resultado de 16 de los últimos 20 años de kirchnerismo sin responsabilidad, que nos hizo creer que nos daban un montón de derechos que no podíamos pagar. Y que ahora tenemos que pagar todos de la peor manera, que es con inflación», denunció.

La legisladora sostuvo que la discusión sobre el paquete fiscal y la ley «Bases» «tiene que volver al Congreso porque la discusión no es solo sobre el gasto, sino también sobre los ingresos. Y eso también involucra a las provincias».