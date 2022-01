Villaggi, en contra de la entrega de juguetes en las escuelas: «Hacen propaganda política en las instituciones educativas»

Compartir

Linkedin Print

La diputada provincial Agostina Villaggi (JxC) se mostró totalmente en contra del uso de las escuelas para entregar juguetes a los niños por el Día de los Reyes Magos ya que consideró que «hacen propaganda política en las instituciones educativas» lo cual «está prohibido».

«Me parece que la entrega de juguetes por parte del gobierno provincial no debe hacerse en ninguna institución educativa, la propaganda política en ámbitos escolares no corresponde, inclusive esta vetada por ley. Como madre de una niña que asiste a una institución y como diputada provincial o funcionaria pública entiendo que es necesario que se aclaren las cosas», sostuvo en diálogo con el Grupo de Medios TVO.

Y añadió que «no estoy de acuerdo que una institución que está con las puertas cerradas tenga que abrir para repartir juguetes que entrega el gobierno, y sabemos todos que son juguetes adquiridos con los impuestos que pagamos cada uno de los ciudadanos».

«El ámbito de entrega tiene que ser otro, no mezclar con las instituciones educativas que tiene que ser un ámbito sano donde la política no tenga que interferir», aseveró la legisladora provincial.

Dejó en claro que le molesta la «propaganda política» y «que el mensaje sea que es el gobernador de Formosa el que entrega ese regalo». «Algunos mensajes decían que eran obsequios del gobernador Gildo Insfrán, ven la manera de meter la política en todos los ámbitos», lanzó.

«No critico al padre o madre que retira los juguetes, pero no me parece correcto que se haga en la escuela; muchos interpretan lo que digo como que estoy en contra de que se reparta juguetes a los niños, mi mensaje va más que nada por el lugar institucional donde se realiza la entrega», cerró diciendo Villaggi.

Compartir

Linkedin Print