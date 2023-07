Villaggi lamentó la falta de sesiones en Diputados: «Este será un año perdido en materia legislativa»

En contacto con el Grupo de Medios TVO, la diputada provincial UCR y pre candidata a senadora de Juntos por el Cambio, Agostina Villaggi se refirió a la falta de trabajo en la Cámara de Diputados de Formosa donde manifestó que desde hace más de un mes no sesionan porque no hay convocatoria por parte del oficialismo. “Este será un año perdido en materia legislativa”, lamentó.

“Desde antes de las elecciones provinciales que no tenemos sesiones en la Legislatura, no nos convocan para hacerlo”, comenzó diciendo.

Seguidamente se mostró en contra de esta situación y apuntó a sus pares del oficialismo. “Obviamente que durante el proceso electoral se puede sesionar, no es incompatible con la campaña. Este año será perdido en materia legislativa porque se arrancó con la campaña de junio y de agosto, después tenemos los comicios de octubre y no sé si habrá ballotage en noviembre; sería un año completo donde los funcionarios y candidatos estarían haciendo campaña. Estas situaciones hay que modificarlas porque no se deben volver a repetir”, dijo.

Aseveró la legisladora provincial que lamentablemente es el oficialismo el que decide si se sesiona o no porque es el bloque mayoritario. “No tenemos el número, pero tampoco tenemos la posibilidad de convocar a una sesión porque no podemos exigir convocatoria. Es el oficialismo el que impone las reglas”, insistió Villaggi.

Visita de Patricia Bullrich

Por otro lado, la diputada -que acompaña en segundo lugar la lista del senador nacional Luis Naidenoff que busca su reelección en el cargo y que lleva como pre candidata a presidente a Patricia Bullrich- fue consultada respecto a la visita de la ex ministra de seguridad de Mauricio Macri.

“Patricia ha demostrado su compromiso con Formosa, ha venido varias veces, esta fue la cuarta vez que lo hizo; en su discurso y la conferencia de prensa fue muy clara con sus propuestas del país que quiere de acá en adelante. Creo que fue mucha gente a brindarle su apoyo, esto lo valoro y resalto porque en Formosa muchas veces la gente no quiere mostrarse con nadie de la oposición, y menos aún en un lugar público por temor a alguna represalia. Fue una charla muy linda que tuvo con la gente, sus propuestas fueron contundentes y precisas, me parece que la gente entendió que la Argentina necesita orden en materia de económica e institucional”.

“El pueblo quiere saber de propuestas, no le interesa saber los problemas internos y escucharnos a nosotros discutir sobre eso, quieren soluciones y sobre todo propuestas”, cerró diciendo la legisladora radical.