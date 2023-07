Por la inflación, ATE pide 70% de aumento salarial para los estatales

Ayer, la Comisión directiva de ATE Formosa formalizó un pedido de aumento salarial de 70% para los trabajadores del Estado en este segundo semestre del año. En contacto con el Grupo de Medios TVO el secretario general del gremio Néstor Vázquez manifestó que “al no poder controlar la inflación lo que sucede es que se nos achica el salario”.

“Estamos por enviar una nota al gobierno provincial porque como no tenemos el ámbito de diálogo ya que nunca hemos podido hablar, entonces lo que hacemos es pedir a través de notas y de los medios de comunicación lo que creemos que le corresponde a los trabajadores y trabajadoras”, comenzó diciendo Vázquez.

Y agregó que “en este caso, en el primer semestre nos dieron el 70% de recomposición salarial, lo que en su momento lo recibimos con bastante satisfacción, pero al no poder controlar la inflación lo que sucede es que se nos achica el salario, por eso hoy estamos pidiendo aumento del 70% para el segundo semestre del año”.

Asimismo, dejó en claro que el porcentaje en cuestión fue resuelto por la Comisión Directiva para lo que falta del año.

Además de este pedido concreto desde el gremio solicitan una “clausula” para poder seguir conversando porque “al no estar controlada la inflación no sabemos qué puede suceder mañana, entonces ante esa incertidumbre hace que pidamos que quede una puerta abierta para que sigamos discutiendo; es muy incierto el manejo de los precios de las Canasta Básica”.

“Es muy lamentable para nosotros en el Gremio ver el sufrimiento de la gente como consecuencia del enriquecimiento de unos pocos que le saquean el salario a los trabajadores a través de la inflación, y ni hablar de aquellos que tienen problemas de salud. Realmente la situación es muy grave”, culminó.

