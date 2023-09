Villaggi sobre designación de jueces: «Un proyecto tan importante no puede ser tratado sobre tablas»

En contacto con el Grupo de Medios TVO, la diputada provincial de Juntos por el Cambio Agostina Villaggi se refirió a la terna de jueces para la Primera Circunscripción Judicial que fue aprobada el jueves pasado durante la sesión de la Cámara de Diputados. “Votamos en contra de la designación porque nos pareció una falta de respeto que un proyecto tan importante se trate de esta manera, sobre tablas, sin dar la posibilidad de discutir sobre quienes van a cubrir los cargos”, dejó en claro.

Primero, la legisladora se mostró en desacuerdo que un proyecto tan importante sea tratado “sobre tablas” cuando la terna ha sido legada hace 20 días al Poder legislativo y “los días martes nosotros nos reunimos en Comisión donde se podía haber tratado y discutir quienes van a ser las personas que estarán a cargo de estos juzgados civil y comerciales”.

También aseguró que esta fue una “maniobra” del oficialismo para ocultar a las personas que iban a ser nombradas, para no dar paso una oportunidad de discusión de las ternas. “Es importante que los jueces o las personas que estén a cargo deben ser idóneas y con capacidad de gestión”, señaló.

“El oficialismo como maniobra para ocultar quienes son las personas que se van a nombrar nos imponen sin oportunidad de discusión estas ternas y estas designaciones que para mí son importantes”; dijo.

Al hablar de la designación del Dr. Darío Carlos Vitar señaló Villaggi que “es una persona que si reúne las condiciones, tiene buenos antecedentes más allá que es afiliado al Partido Justicialista. Él es Juez en El Colorado y está afiliado al PJ. Hay muchos jueces y fiscales que reúnen esta condición de afiliación política, por eso también nosotros cuando se designó hace unos meses a la Fiscal Vitti nos opusimos y los hechos nos dieron la razón cuando tuvo que hacerse cargo del expediente de violencia de género que le hizo al concejal Marcelo Sosa, ella tuvo una actitud contraria a lo que dice la justicia”

La diputada de JxC aseveró que “el oficialismo ni siquiera tiene recaudos porque no les importa absolutamente nada porque saben que tienen el manejo absoluto de la Cámara de Diputado”, y adelantó finalmente que “la UCR presentará un proyecto que modificará la integración del Concejo de la Magistratura. El proyecto establece que el Poder Ejecutivo no tenga tantos representantes, que el representante del Poder Legislativo sea parejo, que se establezca cuánto vale cada posgrado, cada curso, para que no se ponga cualquier puntaje y cuánto vale la trayectoria en la profesión”.

