Villarruel cerró la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado

Victoria Villarruel avanza en el reordenamiento que entiende tiene que mostrar el Senado, en especial en las comisiones, teniendo en cuenta que en los próximos días se deberá a comenzar con el llamado para conformarlas. A raíz de esto, se supo en las últimas horas que la Vicepresidenta definió no renovar dos comisiones especiales que, sin el acuerdo de la Presidencia de la Cámara alta, no pueden seguir.Las dos comisiones especiales habían sido creadas durante el mandato en el Senado de Gabriela Michetti.

La decisión de Villarruel, que hoy decidió no iluminar al Palacio con el simbólico color violeta, en referencia al Día Internacional de la Mujer, quedó rubricada en el Decreto 12/24. En ese documento queda establecido que la Presidencia da por caduca la Comisión Especial de los Pueblos Indígenas.

Según explica el sitio especializado El Parlamentario, la Comisión Especial fue presidida por la ex titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la ex senadora rionegrina Magdalena Odarda. En su primer año de conformación, los registros muestran que sólo se realizaron dos reuniones.

La otra actividad que registra la comisión recién fue el 11 de agosto de 2021. En ese momento, en plena pandemia y teniendo en cuenta que se estaba por vencer la Ley 26.160 de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, se reunieron de manera virtual la senadora del FdT Nora Giménez, y la titular del INAI, Odarda.

Lo único que quedó de ese encuentro fue la declaración conjunta de poner en marcha la Comisión por considerarla “un espacio vital para que las demandas y necesidades de las comunidades originarias estén presentes en el Congreso”.