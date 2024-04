Villarruel rechazó las presiones K por el escándalo con Paoltroni

El senador de La Libertad Avanza por la provincia de Formosa Francisco Paoltroni realizó un repudiable comentario en la que hizo apología a una violación cuando, en la reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo de la Cámara Alta, comparó la victoria electoral de Javier Milei con un abuso sexual. Y, para colmo de males, utilizó como ejemplo una fábula infantil en el cual distorsionó su esencia literaria.

Los dichos de Paoltroni generaron mucho malestar en el Congreso de la Nación y quien salió en ese momento a cruzarlo fuerte fue la senadora de Unión por la Patria Anabel Fernández Sagasti quien le señaló que la imagen de alguien “haciéndole el amor” a una persona dormida es una violación.

En este contexto fue que la diputada nacional del bloque de Unión por la Patria Cecilia Moreau subió a la red social X el video de Fernández Sagasti y le pidió a la vicepresidenta Victoria Villarruel que en su rol de Presidenta del Senado de la Nación tome alguna decisión al respecto “¿En serio va a dejar pasar esto cómo si nada? Un poco de empatía”, escribió la ex presidenta de la Cámara de Diputados. La respuesta de la titular de la Cámara Alta llegí vía la misma red social. “Diputada Moreau en serio quiere que me ponga a comentar esta gansada? No les pedí solidaridad a uds cuando sus militantes me decían guarangadas e insultos sexuales de todo tipo y me voy a poner a comentar el cuento de la Bella Durmiente? Sean serios que nos dejaron el país destruído. Gracias”.

Con este texto en donde Villarruel señala que le parece intrascendente el comentario de Paoltroni y que, como en otro momento, los diputados kirchneristas no se solidarizaron con ella frente a las agresiones de la militancia, no tendrían por qué solicitar algo en esa línea.

Lo que los legisladores de UP entienden es que no es lo mismo un individuo en la calle gritando un improperio que un senador de la Nación haciendo una interpretación de un cuenta en donde termina vanalizando una violación.

Lo que sucedió es que, en medio del debate de la bicameral de DNU el senador formoseño Paoltroni, tomó la palabra y comenzó de la siguiente manera: “Esto me hace acordar a un viejo cuento de hadas de la infancia”, hablando en tono enigmático ante la atenta escucha de sus colegas. “Resulta que viene una bruja a una casa y los dejó a todos durmiendo”, continuó el senador para luego rematar y dejar atónitos a los presentes: “Pero bueno gracias a dios el 19 de noviembre vino el príncipe y les hizo el amor y los despertó a todos”.