¡Viva el amor!: Alejandro Fantino celebró un año de casado con Constanza Mosqueira

Hace exactamente un año, el 21 de octubre de 2022, Alejandro Fantino revolucionaba el registro civil de Bahía Blanca cuando la jueza le preguntaba si aceptaba convertirse en el legítimo esposo de Coni Mosqueira y él respondía de manera enfática: : “¡Recontra acepto!”. La ceremonia terminó con un apasionado beso de los contrayentes y, después, hubo una celebración íntima. Es que la gran fiesta llegaría recién el 12 de noviembre en la estancia Villa María, de Cañuelas, donde la pareja reunió a más de 200 invitados.

Lo cierto es que, con motivo de su primer aniversario de casados, tanto el conductor de La última cena como la modelo decidieron recurrir a sus redes sociales para celebrar. El primero en publicar una historia en su cuenta de Instagram fue el periodista, “Feliz aniversario, princesa de mi corazón”, escribió junto a un corazón sobre una foto del día en que formalizaron la relación en la que ambos se miraban apasionados.

Mosqueira, por su parte, compartió la publicación de su marido. Y luego, con una foto del preciso instante en el que salían del registro civil con la libreta de casados en mano, escribió: “¡1 año! ¡Te amo!”. Y dejó que esa imagen, en la que ambos esbozaban su mejor sonrisa, diera cuenta de la felicidad que sintieron al darle el broche de oro a una relación que comenzó en el Vip de Tequila allá por el año 2017, poco tiempo después de que Fantino firmara su divorcio de Miriam Lanzoni tras diez años de matrimonio.

“Ella estaba con unas primas. Todas unas bombas en ese equipo. Me acerqué, charlamos un rato y no sabía de qué hablar”, recordó Alejandro sobre aquel primer encuentro que tuvo lugar en el mes de diciembre de ese año y en el que, al menos, consiguió que la joven le diera su nombre para comenzar a seguirla en redes. Cabe señalar que, si bien Coni lo conocía del medio, la realidad es que ella no estaba muy al tanto de las actividades del periodista. “Miro muy poca tele y soy cero fútbol”, explicó la modelo. Pero, tras intercambiar un par de mensajes directos, ambos concretaron una cita formal.

Esa primera cena fue suficiente como para que Alejandro y Coni descubrieran los muchos aspectos que tenían en común. ¿Por ejemplo? A ambos les gusta la comida sana y el entrenamiento. Y los dos son amantes de la vida diurna, al aire libre, del mar y del calor, por lo que les encanta irse de vacaciones juntos a la playa. De hecho, fue sobre las arenas de Punta del Este que en el mes de enero de 2018 blanquearon la relación frente a los paparazzis.

Es verdad que, al principio, hubo quienes pensaron que la diferencia de edad -él tiene 52 años y ella 30- podía llegar a ser un escollo para la pareja. Pero nada más lejano a la realidad. Nacida en Bahía Blanca, Mosqueira comenzó como modelo de Pancho Dotto cuando tenía apenas 17. Con el consentimiento de sus padres, María de los Ángeles y Alejandro, se mudó a Buenos Aires para comenzar su carrera. Y, al poco tiempo, estaba conquistando los mercados de México, Chile, Inglaterra, Alemania y España, entre otros países. De manera que, aún siendo muy joven, ya era muy madura cuando lo conoció a Fantino.

La historia del periodista había sido bastante similar, ya que con apenas 18 años y después de haber dejado su Santa Fe natal para recorrer varias provincias, se había instalado en la Capital Federal, donde se la rebuscó con distintos trabajos antes de incursionar en el medio radial y luego el televisivo. Cuando conoció a Coni, sin embargo, ya era un conductor consagrado.