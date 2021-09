Vizzotti aseguró que Tierra del Fuego es la primera provincia en alcanzar la inmunidad de rebaño

Compartir

La ministra de Salud participó del anuncio durante una conferencia en Ushuaia. Según datos oficiales, el 72% de la población provincial mayor de 18 años tiene el esquema completo y el 93% recibió una dosis.

El Gobierno de Tierra del Fuego informó hoy que es la primera jurisdicción argentina en alcanzar la inmunidad colectiva, un concepto que se utiliza cuando el 70% de la población de un aglomerado está protegido contra un virus. En el caso del COVID-19, los epidemiólogos sugieren que se necesita el 90% ó 95% de la población inoculada para alcanzar la inmunidad.

El anuncio se hizo durante un acto en la Casa de Gobierno fueguina junto a la vicegobernadora, Mónica Urquiza, y la ministra de Salud provincial, Judith Di Giglio, donde se dieron detalles de la cantidad de inmunizaciones realizadas en el distrito, y de las distintas franjas etarias alcanzadas. Según Di Giglio, Tierra del Fuego ya logró vacunar al “93% de su población mayor de 18 años con primeras dosis y al 72% de los mayores con esquema completo”. De la conferencia participó la ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti.

La titular de la cartera de Salud provincial señaló que, del total de vacunas recibidas, en Tierra del Fuego se aplicaron el 94%. Si se toma en cuenta la población general, incluidos los menores de edad, la cobertura es menor: de la población total de 177 mil habitantes, el 71% tiene al menos una dosis y el 56 % tiene esquema completo.

Vizzotti definió como “muy importante” el trabajo que ha realizado la provincia para llegar a este resultado, y destacó el “alivio” que implica para los equipos de salud. “Constatar que en Tierra del Fuego hay solo tres personas internadas en terapia intensiva por coronavirus, ver el descenso de los niveles de mortalidad y de contagios, son evidencias concretas de que tanto esfuerzo ha valido la pena”, afirmó la ministra en durante la conferencia.

Vizzotti explicó que las tasas de vacunación alcanzadas por la provincia disminuirá la circulación viral pero no la interrumpirá, aunque es esperable una disminución aún mayor de los casos graves.

“Con estas vacunas, interrumpir la circulación viral es imposible, pero disminuyen los casos graves y las muertes, y también la posibilidad de infección disminuye. Las vacunas tienen un impacto colectivo. Son solidarias, benefician a quien se la aplica y a quienes los rodean”, reflexionó la titular de la cartera sanitaria nacional. “Lo importante es decir que no se acabó la pandemia, que hay que seguir trabajando y cuidándose, y que la situación no va a estar resuelta hasta que la mayoría de los países logren avanzar en sus propias campañas de vacunación”, concluyó la ministra.

