Vizzotti sobre reunión con laboratorios: “sirvió para cerrar acusaciones”

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, destacó que la reunión informativa realizada ayer en la Cámara de Diputados con los laboratorios productores de vacunas “sirvió para cerrar las acusaciones de Patricia Bullrich”, tras lo cual advirtió que “hay gente que decide no vacunarse por las mentiras que se dicen” desde ciertos sectores.

“Permitió aclarar varias cosas a la población”, subrayó la ministra sobre ese encuentro y además detalló que el resultado de la convocatoria “cerró las acusaciones” de la presidenta del PRO sobre una supuesta gestión del Gobierno para incorporar a un intermediario en las negociaciones con los laboratorios para la provisión de vacunas.

Al exponer en la reunión informativa, el gerente de Pfizer, Nicolás Vaquer, aseguró que “en ningún momento hubo pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios” y dijo que el laboratorio está haciendo “el máximo esfuerzo para traer la vacuna a la Argentina”.

Vizzotti, sobre lo ocurrido en la exposición ante los legisladores, manifestó a radio Rock and Pop que “lo que pasó ayer en el Congreso cerró lo que dijo Bullrich, y es por eso que también nosotros presentamos un pedido para que se investigue”.

Y advirtió que “uno puede disentir, pero hay límites, porque hay gente que decide no vacunarse por las mentiras que se dicen”.

“Tanto el Presidente como el exministro (por Ginés González García), y el ministerio (de Salud) generaron las acciones para que se investigue”, remarcó la funcionaria.

En esa línea, en relación a los dichos de la titular del PRO, Vizzotti reafirmó: “Yo no espero nada de Patricia Bullrich, lo único que no voy a permitir es que se digan cosas que no son”.

Además, evaluó que el Ejecutivo logró transmitir que “no eran ciertas las cosas que se quisieron instalar”.

“En estas últimas semanas se ha logrado transmitir que las vacunas son seguras y eficaces, también que están llegando, y que se completan los esquemas de vacunación”, destacó.

En la exposición ante Diputados, el representante de Pfizer negó que haya habido algún “pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios” en las negociaciones con el Ejecutivo para la compra de vacunas y descartó que esa compañía tenga “interés” en bienes naturales de la Argentina o en las reservas del BCRA.

La compañía estadounidense, de ese modo, volvió a desacreditar lo que había dicho Bullrich el mes pasado en la TV, en el sentido de que las dificultades para adquirir vacunas de Pfizer se debían a una supuesta pretensión de González García de “tener un retorno”.

“En ningún momento hubo pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios”, aseguró el gerente de Pfizer en una presentación por videoconferencia y agregó que el laboratorio está haciendo “el máximo esfuerzo para traer la vacuna a la Argentina”.

Vaquer, en su exposición, dijo que la empresa “no tiene ningún interés en intervenir con los bienes del Estado”, tanto “naturales” como también “reservas del Banco Central o bienes culturales”, en el marco de las tratativas para la adquisición de vacunas.

Las afirmaciones del representante del laboratorio estadounidense echaron por tierra las acusaciones realizadas las últimas semanas no sólo por Bullrich, sino también por otros dirigentes de Juntos por el Cambio.

Esa denuncia, realizada en la TV, le valió a la titular del PRO varias citas con la Justicia, por lo que deberá dar explicaciones ante el Juzgado Federal N° 1 de María Servini como también en el Fuero Civil, a partir de un planteo de González García como en otro por difamación y delitos contra el honor, que presentó el Presidente.

En ese sentido, la Justicia deberá determinar si la denuncia mediática de Bullrich pudo haber afectado el proceso de negociación oficial con Pfizer, o dañado la confianza de la población en la gestión sanitaria de la pandemia.

