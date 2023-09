Volcó y salió de su auto envuelto en llamas: el espeluznante accidente en una carrera en Paraná

Los corazones de todos se paralizaron este domingo por un terrible accidente en el Car Show Santafesino, que reúne a diversas categorías zonales. Fue en la séptima fecha disputada en el Autódromo de Paraná. En la final de la Clase 3, el piloto Kevin Crucci perdió el control de su Renault Clio e impactó contra el muro ubicado en la última curva y que se extiende hasta la recta principal. En esa zona el coche golpeó y comenzó a arder en llamas. Luego volcó y los segundos que tardó en salir del auto fueron eternos.

Pero el drama siguió ya que Crucci, piloto cordobés de Las Varillas, Córdoba, escapó del coche, pero envuelto en llamas y fue asistido por otro competidor, Mauricio Centinaro. Lo que llamó la atención fue el fuego en el buzo antiflama de Kevin, que fue trasladado a un hospital local donde lo intervinieron. Tiene el 25 por ciento de su cuerpo quemado y es la parte posterior la que fue afectada. Sufrió quemaduras de segundo y tercer grado. No obstante, el corredor está fuera de peligro, según informaron desde la federación local.

“Este lunes por la tarde lo derivaron al Instituto del Quemado en Córdoba para que siga su tratamiento con cuidados”, le dijo a Infobae el presidente de la Federación Santafesina de Automovilismo, Pablo Fariñas. “Kevin está fuera de peligro”, subrayó.

Sobre las causas del siniestro explicó: “El piloto que venía detrás dijo que su auto (el de Crucci) venía perdiendo nafta y por eso se le puso de costado a la salida del curvón”. Respecto de las llamas en el buzo, sostuvo: “Debió haberse salpicado con nafta y al tocar el fuego se encendió. Por más que se ignífugo, al agarrar tanto fuego, ardió”.

En el primer video pasaron 18 segundos sin que aparezca el equipo de rescate. Luego se ve cómo Crucci sale envuelto en llamas. “Es el mismo equipo de rescate que trabaja en el Turismo Nacional. Por más que demores 30 segundos, ante ese escenario parece una hora”, aseguró Fariña. Los rescatistas son los de la Asociación Argentina de Volantes (AAV), la mutual de pilotos que brinda cobertura médica.

La carrera se neutralizó con bandera roja y no se volvió a largar. Crucci, habitual animador de la categoría, era segundo en la competencia en el momento del siniestro. Ahora seguirá con los cuidados médicos en su provincia. En tanto que el Clio quedó quemado casi en su totalidad. El coche es atendido por el equipo de Norberto “Titi” Della Santina, ex piloto de la Fórmula Renault Nacional y del Turismo Nacional.

El Car Show Santafesino nuclea a las categorías Turismo Fiat C1, Fiat 600 TS, Formula 3, TC 4000 SS, TS Clase 3 y la Clase 2 1600. Desde hace 15 años estas divisionales corren juntas bajo esa denominación general del evento. Suelen tener más de 80 autos en cada cita. Corre en el circuito entrerriano de Paraná, y en los santafesinos de Rafaela y San Jorge. La región del Litoral es una de las más fuertes en el país con mucha actividad fierrera.

Santa Fe y Entre Ríos suele nutrir de infinidades de pilotos al ámbito nacional y cada fin de semana hay alguna carrera en los circuitos de asfalto y de tierra. Los eventos son preciados por un gran marco de público que acompaña a créditos locales ya que son vecinos de los corredores. En un marco familiar, cada competencia es una fiesta de la velocidad.

