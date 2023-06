«Voy a seguir defendiendo los intereses de todos los formoseños», reafirmó Insfrán

Al dejar inaugurado el nuevo sistema de provisión y distribución de agua potable para la ciudad de Clorinda, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, resaltó que “el Modelo Formoseño no es de nadie en particular, es de todos porque nos incluye y beneficia sin ningún tipo de distinciones”.

Respecto de esta obra, que cubre la demanda necesaria para la población actual y la proyectada en un período de 20 años, recordó su historia, comentando que fue licitada y contratada en 2015 con plazo de ejecución de 24 meses.

Se inició el 25 de junio del 2016, con financiamiento de un organismo multilateral de crédito, pero con la gestión del expresidente Mauricio Macri tuvo una disminución del ritmo de obra por falta de pago desde enero de 2017 y su paralización ocurrió en noviembre de 2018.

Seguidamente, hizo notar que “tuvo que cambiar el Gobierno nacional para poder reiniciar la obra en junio de 2020 y hoy venimos a inaugurar esta infraestructura tan necesaria e importante para la ciudad de Clorinda”.

En ese sentido, expresó su felicidad por “estar aquí, en mi casa, así me siento; más aún por venir a inaugurar la escuela del Plan Quinquenal, duplicando su construcción, ese jardín hermoso” y también la nueva planta.

Además, indicó que entre otras obras que se están ejecutando en Clorinda, está prácticamente terminado el centro de distribución de energía eléctrica del barrio 1º de Mayo y ahora se trabaja en la interconexión Guarambaré-Clorinda, que beneficiará a todo el sistema norte de la provincia.

Y valoró las concreciones del Modelo Formoseño, que “no es de nadie en particular, es de todos porque nos incluye y beneficia sin ningún tipo de distinciones”, remarcando que “la educación, la salud, el agua, la energía, los caminos y la conectividad son para todos formoseños y las formoseñas”.

Por todo ello, “como pueblo tenemos que sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado, por más que esta realidad les moleste a la oligarquía y medios porteños que no entienden la diversidad de nuestro país”.

“Este país es diverso y cada uno tiene su particularidad –acentuó-. Tenemos nuestra forma de hablar, sentir y hacer”.

Y avanzó: “Que nosotros seamos ordenados, que hayamos ordenado nuestras cuentas públicas, que hayamos planificado las cosas, no les tiene que molestar (a los porteños). Ellos tienen el distrito más rico y con todo eso muestran la cara más injusta del liberalismo que es la discriminación”.

En cambio, en Formosa “no discriminamos a nadie, porque inclusive nuestra Constitución Provincial dice que nuestra identidad es multiétnica y pluricultural. Nosotros nos reconocemos así. No somos los mismos los de esta zona (norte) con los del oeste o los del sur; nos somos iguales y esto es lo que ellos jamás pueden comprender”.

Por ejemplo, “a mí no me disgusta ni me hace sentir mal que me digan ‘paraguayito’. Yo me siento orgulloso. Cuando me ven con los hermanos paraguayos me escuchan hablando el idioma de ellos, el guaraní, y lo hago y con orgullo. Yo soy eso, no cambié, esa es mi identidad”.

Y dejó en claro que “yo no voy a ir 15 días a Buenos Aires y volver hablando con la ‘sh’, diciendo ‘cashe’. Esto les duele. Yo, lo único que soy es representante de ustedes, el pueblo. No soy otra cosa que eso. Nada más. Y voy a seguir defendiendo los intereses de todos los formoseños”.

Al concluir, con miras a los próximos comicios provinciales, sostuvo que “el domingo 25 de junio podremos expresarnos con orgullo y memoria, eligiendo la boleta azul completa que nos representa a todos”, cerró.

«El Modelo Formoseño avanza con equidad territorial y justicia social»

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó este viernes 16 una jornada de inauguraciones en Clorinda, dejando habilitadas las obras de refacción y ampliación de la Escuela N° 8 y el nuevo Jardín de Infantes Nº 10. Entre ambos edificios superan los 4700 metros cuadrados cubiertos de superficie intervenida, constituyendo una gran obra que beneficiará a todos los estudiantes y docentes que acuden a estos establecimientos escolares.

Hizo notar que en todo el territorio provincial se están realizando obras, lo que evidencia que se está actuando con “verdadera y estricta justicia”.

Es así porque “el Modelo Formoseño avanza con equidad territorial y justicia social” y “esto mismo es lo que siempre debemos exigir las provincias al Estado nacional, para que el federalismo sea una realidad”.

“Si no se corrigen las asimetrías que existen en nuestro país no vamos a poder hablar de verdadera unión nacional”, planteó y enfatizó que “ningún país puede salir adelante si no existe unidad nacional; por eso la promovemos y la buscamos permanentemente”.

Dejó en claro que “por más que les moleste a algunos” del unitarismo porteño, “este es un país federal porque nuestra propia Constitución lo dice: las provincias fueron preexistentes a la Nación y esto lo tienen que entender de alguna manera”.

A su vez, subrayó que “estamos entregando instituciones educativas con casi 4722 metros cuadrados cubiertos. Qué orgullo, es un hecho muy importante que no ocurre en otros lugares”, por lo cual “no se ofendan cuando digo que el sistema de educación pública de Formosa, al igual que el de salud, es uno de los mejores del país”.

Así lo demostraron las Pruebas Aprender, resaltó, ya que “en el 2021 primero salió la CABA, segunda Córdoba y tercera Formosa”. Y reprobó contundente que en ese momento sólo hubo cuestionamientos hacia los resultados de Formosa, nada se dijo sobre las otras dos jurisdicciones.

“Ustedes ya saben… Formosa no puede tener una camisa nueva, tiene que ser pobre –dijo sobre los prejuicios del unitarismo-. Pero yo les digo: ¿saben quiénes son pobres? Esos que se creen ricos y son instrumento de la ambición de otros, como son los de Capital Federal”, sentenció.

Y avanzó: “Vayan ahora a la Ciudad de Buenos Aires, ya que tanto vienen aquí a hablarnos de pobreza o de que van a ser un Gobierno federal, cuando a media cuadra de esa Municipalidad hay gente viviendo en la calle con el frío que hace. Hace poco murió una persona en la calle”, situación que aumentó el 35%.

Mencionó, asimismo, que “hace poco se hizo una medición para saber cuántas personas tienen su casa propia, que no sea alquilada. Entre los 24 distritos, 23 provincias y una Municipalidad, Formosa se ubicó en el sexto lugar. ¿Saben cuál fue la última? La Capital Federal”.

“Eso significa que allí están los padres del juego de la política inmobiliaria. O sea que los que tienen, construyen y alquilan. Es el negocio inmobiliario”, cuando en total contraste en Formosa, “en la tarde de este viernes estaremos entregando 636 títulos de propiedad”.

Desestimó de este modo los dichos de “un candidato que está ofendido porque dice que no hay títulos de propiedad” en la provincia, en alusión a Francisco Paoltroni. “Dice ser productor agropecuario, pero entre ser eso y revoleador de hacienda, hay una diferencia terrible. No lo es, vive del productor agropecuario, porque le compra a uno y vende a cinco”, aclaró.

“Y tampoco va a tener el título de la tierra porque la forma en que la adquirió fue incorrecta. Porque nosotros somos peronistas y decimos: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, enunció.

Añadió que “también anda una candidata que estaba con la Unión Cívica Radical y como no pudo ‘mojar la medialuna’, ahora se fue y está con él. Y comienza a hablar en el mismo sentido. Yo sé de dónde viene, de Soledad. El papá se dedicaba a la misma cosa, pero en pequeña escala y así se hizo lo que hoy tiene. Así que, por favor, no me hagan hablar más de la cuenta porque voy a decir muchas cosas más. Que se limiten a decir la verdad”, exigió.

Para finalizar, el gobernador Insfrán manifestó que “estamos en un período electoral, algunos con incógnitas”, sin embargo, “nosotros no tenemos ninguna, no la tuvimos nunca”.

“Sabemos que el 25 de junio va a haber elecciones. Les pido que en el momento en que entren al cuarto oscuro tengan memoria. Nada más que eso, porque con memoria, estoy seguro de que nuevamente vamos a salir victoriosos como siempre”, concluyó.