Voz Docente y Docentes Autoconvocados van al paro por la recomposición salarial

Ambos gremios docentes decidieron convocar un paro de actividades y una marcha para este 4 de agosto pidiendo la recomposición salarial del sector en la provincia. «El sueldo garantizado de los maestros es de 58 mil pesos y la canasta básica de alimentos supera los 100 mil pesos», manifestó Manuel Pereyra, Secretario General de Voz Docente, al Grupo de Medios TVO.

La decisión adoptada por los dos gremios, fue comunicada ayer en una conferencia de prensa realizada en Rivadavia y 25 de Mayo. «Con el gremio ‘Docente Autoconvocados’ hemos decidido realizar una consulta a nuestros delegados y afiliados de toda la provincia, debido a la difícil situación económica que estamos atravesando, por lo tanto esto nos lleva a que se resuelva un paro de actividades sin concurrir a nuestros lugares de trabajo», informó el gremialista de Voz Docente.

El paro sin concurrencia a los lugares de trabajo, se resolvió para este jueves 4 de agosto. Además también se decidió concretarse en la Plaza San Martín a las 8 horas, y marchar a la Casa de Gobierno a entregar un petitorio formal para la recomposición salarial.

En ese sentido Pereyra explicó que llevaran el petitorio «pidiendo una recomposición salarial urgente». «Hay que tener en cuenta que acá el sueldo garantizado de los maestros es de 58 mil pesos y la canasta básica de alimentos supera los 100 mil pesos», dijo.

Y agregó que «nosotros apelamos a la sensibilidad del gobernador que esa última cuota se traslade al mes de julio o de agosto pero tampoco es suficiente. Acá el sueldo de un maestro es de 58 mil pesos, recorres alguna escuela del centro y no superan ese importe».

El pedido de los gremios se da en medio de los datos de inflación que estiman un acumulado anual cercano al 80%, una de la más alta de los últimos años, cuando «el aumento salarial escalonado fue del 52%».

Por otro lado Pereyra también indicó que aún no tienen certezas sobre la extensión horaria cuyo inicio estaba prevista para esta semana. «Acá me comuniqué con todos los directores de escuelas primarias, tanto de capital como de provincia, y no hay ninguna información. No hay nada, lamentablemente la incertidumbre es mortal», sentenció.

