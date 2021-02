Compartir

No apoyo el regreso a las aulas porque creo que la mayoría de las escuelas no están preparadas para enfrentar esta pandemia y creo que será un riesgo para los alumnos y docentes exponerlos de esta forma. Lo peor es que ni siquiera la mitad de la población está vacunada. Ojalá los resultados no sean tan graves como pienso.

