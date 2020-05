Vuelta a clases: la provincia trabaja varios escenarios posibles que no son “definitivos”

Compartir

El ministro de Cultura y Educación, Dr. Alberto Zorrilla participó de la conferencia del Consejo de Atención Integral de la Emergencia donde hizo referencia a la reanudación de las clases presenciales, instancias examinadoras extraordinarias, entrega de netbooks y actos virtuales entre otros temas.

El regreso físico de las actividades áulicas es un tema de evaluación constante a nivel nacional y provincial, se construyen respuestas acordes al contexto real de cada jurisdicción, según el impacto de la pandemia día tras día para seguir garantizando el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes.

“Estamos en permanente conversación con el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, de todos los aspectos que hacen a la educación en este tiempo tan especial y la preocupación de todos es cuándo y cómo volvemos al aula. Siempre teniendo en cuenta la opinión, previa autorización y recomendación de los epidemiólogos y de los compañeros del Área de Salud y la decisión que pueda tomar en base a eso el Consejo que es el que ordena la situación acá en la provincia, de todos modos se está trabajando en varios escenarios probables pero no son absolutamente definitivos”, especificó el titular de la cartera educativa de nuestra provincia.

Días atrás, el Ministerio de Cultura y Educación, a través de diferentes estrategias implementó el Proyecto “Dispositivo de Intervención para la instancia examinadora de Cuidado de las Trayectorias Escolares” donde los educandos secundarios que adeudaban cuatro materias tuvieron la oportunidad de completar las asignaturas pendientes y promocionarlas.

“Se inscribieron 2492 estudiantes de secundaria y rindieron por diversos medios tanto virtual como papel, aprobaron 2052, es decir, el 82 % de estos estudiantes pasaron de año y el 52% de ellos son del Ciclo Básico Común, tanto en Técnicas como en las escuelas secundarias comunes. Y lo mismo, estamos preparando para los estudiantes de secundaria que han cursado todas sus materias, han terminado el sexto año el año pasado, todavía adeudan materias y tienen que regularizar con exámenes”, señaló Zorrilla.

Además agregó: “Por otro lado están lo de los estudios superiores, terciarios, hay estudiantes que tienen correlativas, tienen que aprobar para poder cursar las subsiguientes y también los que ya han terminado de cursar y han aprobado todas las prácticas, han hecho sus residencias y están en condiciones de rendir solamente la parte teórica. Se está preparando un dispositivo para que puedan rendir y continuar con alguna correlativa adeudada que se lo está impidiendo”.

En este tiempo de cuarentena, no habrá calificaciones numéricas, la acreditación de saberes, se centrará en la ponderación del conocimiento aprobada por el Consejo Federal de Educación (CFE), así lo precisó Zorrilla: “El objetivo de la educación es construir conocimientos, que sean relevantes y pertinentes, en eso se basa nuestro gobierno, en la calidad educativa, no en la memorización de datos ni conceptos”.

En cuanto a la distribución de netbooks y tablets, aclaró que están siendo acondicionadas para que próximamente acompañen la trayectoria escolar de sus beneficiarios, “Hoy se están reparando y actualizando los software y el contenido de estas máquinas, hemos acordado que se van a entregar a los alumnos de 4to año, que en nuestro caso, son los del 1er año del Ciclo Orientado o Técnico. Estamos definiendo en estos momentos con Nación los lugares donde más necesidad tienen, con un criterio y concepto de equidad que es el rector en las acciones de gobierno de nuestra provincia”.

La imposibilidad del encuentro presencial a partir del aislamiento social, no fue impedimento, para conmemorar el Día de la Revolución de Mayo y Primer Gobierno Patrio”, así lo resaltó el funcionario: “Fue un 25 de mayo muy distinto, muy rico porque estaban todos felices y aquellos padres que a veces son reacios a participar de los actos escolares, tuvieron que hacerlo desde sus casas y hemos escuchado opiniones de padres que les gustaría todo eso bastante más seguido, hemos logrado el objetivo”.