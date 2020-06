Vuelve a jugar Lionel Messi: cómo ver Mallorca-Barcelona

Compartir

Después de tres meses y algunos días, Lionel Messi volverá a jugar el sábado. Para los amantes del fútbol y los fanáticos de la Pulga será un gran día para sentarse frente de la televisión y volver a disfrutar del mejor jugador del mundo. La última vez que se lo vio en acción fue el 7 de marzo ante la Real Sociedad. Es tiempo de Messi, otra vez.

Messi será titular el sábado a las 17 en la visita del Barcelona al Mallorca en el estadio Son Moix de la ciudad de Palma. El partido irá televisado por ESPN 2 para la Argentina y el resto de Sudamerica.

El Barca es el único líder de la Liga española con dos puntos de diferencia sobre Real Madrid cuando restan once fechas para el final del campeonato.

Messi ya está plenamente recuperado de la contractura muscular que sufrió la semana pasada, aunque probablemente no llegue al 100% como él hubiese querido porque tuvo que dejar de entrenarse algunos días. Igual, el técnico Quique Setién confirmó que será titular ante Mallorca.

La vuelta de Messi es muy esperada por los futboleros después del largo parate del fútbol español. La Pulga no juega desde los primeros días de marzo en el triunfo 1 a 0 ante la Real Sociedad. La pandemia de coronavirus suspendió el fútbol en Europa.

En la previa a ponerse nuevamente los botines para jugar el sábado con el Barcelona ante el Mallorca, la Pulga filmó una publicidad de adidas en la que dejó en claro que su cabeza y su corazón también apuntan a su regreso en la Selección. A su soñado título. A su pasión celeste y blanca.

“Estar lejos de las canchas me hizo pensar. Como cualquier otro jugador, sólo quiero volver a jugar. Porque jugar en su premio. Y con la gente que sigue, es más lindo todavía. Inspirar a otros y que otros nos inspiren. Quizás la Copa más importante de todas… es traer felicidad a todos”, dice Leo en el video en el que se compilan imágenes de sus días en cuarentena y otras escenas jugando con la camiseta de la Selección.

Con una voz en off convincente, Leo va expresando a lo largo de más de un minuto que le quedan cuentas pendientes en su tremenda carrera deportiva. Y una vuelta con la Argentina es definitivamente una de esas deudas sentimentales: “Así que ahora que volvió el fútbol, estoy listo para ir por esa Copa de nuevo”.