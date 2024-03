Walter Olmedo comentó cómo están las habilitaciones comerciales en un contexto económico difícil

Si bien se registraron bajas en lo que va del primer trimestre del año, también hubo nuevas habilitaciones, así como también la renovación de las mismas en los diferentes rubros comerciales.

“Como seguramente es de público conocimiento, hay una situación muy difícil, el tema económico, y está golpeando muy fuerte al sector comercial. Para ser más específicos, los primeros 3 meses de este 2024 tuvimos 83 bajas, que si bien son un número importante también se pudieron registrar altas, así como se mantuvieron muchas renovaciones de las habilitaciones. Para ser más específicos tenemos 123 nuevas habilitaciones”, detalló el director de Habilitaciones Comerciales de la Municipalidad, Walter Olmedo.

En ese mismo contexto, el funcionario municipal reconoció que actualmente el comerciante “está buscando la vuelta a esta situación, como se dice comúnmente, porque se generaron aumentos en las tarifas, los alquileres, los costos de la energía eléctrica, etcétera. Son cuestiones que no solo afectan al área comercial, sino a todos los rubros”.

“De igual manera la gente necesita trabajar, no le alcanza con un solo trabajo. Lo positivo que se puede resaltar de todo esto es que el Municipio tiene una ordenanza, mediante la gestión del Ingeniero Jorge Jofré, que le permite hoy a la gente tener una herramienta que sirve de gran ayuda en este momento difícil, permitiendo que el ciudadano pueda, en su propio domicilio, tener su habilitación comercial. Y eso ha permitido que muchos puedan arrancar su propio emprendimiento desde la comodidad de su hogar”, resaltó.

“Hay que recordar que esto antes no era así, ya que antes la habilitación comercial era, por así decirlo, muy rígida. Y gracias a una decisión del Ingeniero Jofré ahora los pequeños comercios, o R1, como los llamamos nosotros, que son los de bajo riesgo, pueden desarrollar desde su casa una actividad comercial”, cerró Olmedo.