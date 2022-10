Wanda Nara y Mauro Icardi se reencontraron en Turquía

Compartir

Desde hace ya algunos días, Wanda Nara se encuentra instalada en Turquía. Y, si bien ella fue terminante al afirmar que su matrimonio con Mauro Icardi había llegado a su fin, en las últimas horas se reencontró con su ex por un motivo muy especial.

Luego de que toda la familia se instale allí por los compromisos laborales del futbolista (firmó contrato con el equipo Galatasaray), fue la empresaria la última en sumarse, pero no lo hizo en la casa que habían pensado para todos, sino que después de la separación eligió hospedarse en un reconocido hotel de la zona. Por lo tanto, hasta el momento no había señales de contacto con el delantero, sino que solo había compartido imágenes en sus redes con sus cinco hijos (Valentino, Constantino y Benedicto -fruto de su anterior relación con Maxi López- y Francesca e Isabella -de su matrimonio con Icardi).

Justamente el cumpleaños de la más pequeña fue el motivo que volvió a reunirlos: la pequeña cumplió seis años y sus padres se lo celebraron a lo grande. Horas antes, Wanda había compartido en sus stories el gran regalo que le tenía preparado a su hija, que era nada más ni nada menos que una espectacular casa de tres pisos de Barbie. En tanto, ya como primera sorpresa de ese día especial, la mediática se encargó de decorar la limusina que los traslada al colegio con varios globos de Hello Kitty, uno de los personajes preferidos de su hija. Y ya en el festejo, mostró la torta temática de Lol de dos pisos en la que la nena soplaría las velitas. Por último, mostró una foto en la que se ve a la agasajada junto a su hermana.

Sin embargo, a pesar de haber mostrado todos estos detalles, no había aparecido todavía ninguna postal de Wanda junto a Mauro. Fue Nora Colosimo, la madre de la empresaria, quien la publicó en sus stories: allí se veía a la ahora expareja abrazados a Isa, tal como apodan a la menor de sus hijas, rodeados de una gran mesa dulce. La imagen sorprendió, porque hacía ya varias semanas que no se dejaban fotografiar juntos.

Como si fuera una ironía del destino, para el cumpleaños anterior de Isabella, la pareja también estaba atravesando una fuerte crisis. En ese entonces, hacía apenas días que había estallado el Wandagate – el escándalo por el que Wanda acusó a Eugenia La China Suárez de ser la tercera en discordia en su matrimonio-, pero también habían dejado las diferencias de lado y habían aceptado posar juntos para la foto familiar. Luego, había logrado recomponer la relación, y después de varias idas y vueltas, el último septiembre la mediática decidió ponerle lo que parece un punto final a la relación. Mientras tanto, por ahora Icardi prefiere el silencio.

Lo cierto es que, a pesar de la cordialidad que hoy hay entre ellos, Wanda no planea quedarse mucho tiempo en ese país. De hecho, seguirá con sus compromisos laborales en Argentina, donde también dejó pendiente una ¿amistad? con L-Gante, con quien grabó un videoclip y también se especula con un romance entre ellos.

“Estamos ahí, pasa que no se puede hablar mucho de una persona que estás hace un mes. Aunque sí hemos pasado varios momentos. Los dos estamos separados y no habría problemas”, deslizó el cantante este miércoles durante una entrevista con Ángel de Brito, abriendo las puertas a un posible romance. Pero de inmediato aplicó el freno. “Dejame hacer historia y te cuento más adelante. El tiempo te acerca a las personas que te hacen bien”, aseguró.

